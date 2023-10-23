Происшествия

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28-летняя многодетная мать отправилась на 7 лет в колонию за нападение на соседку с рубанком

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#разбой
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28-летняя многодетная мать отправилась на 7 лет в колонию за нападение на соседку с рубанком

Чтобы забрать 6000 рублей, женщина несколько раз ударила соседку деревянным рубанком по голове.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 28-летней матери троих детей из села Новочемоданово, среди ночи совершившей разбойное нападение на пожилую соседку с рубанком.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 11 апреля женщина, уложив детей спать, созвонилась со своими братьями, которым предложила приехать в гости. А пока родственники ехали к ней на такси, подсудимая решила украсть деньги у пожилой соседки. До этого она бывала у нее дома и знала, что у пенсионерки всегда бывают наличные.

Около полуночи, вооружившись деревянным рубанком, и обмотав лицо платком, около женщина вынудила соседку открыть дверь и несколько раз ударила ее рубанком по голове.

Пока пенсионерка была без сознания, мать-разбойница забрала шесть тысяч рублей с журнального столика. Деньги она отдала братьям, когда те приехали к ней в гости. Не отпуская машину, мужчины тут же съездили в магазин за выпивкой и закуской.

А уже на следующий день к женщине приехали полицейские. Она сразу во всём созналась.

У пенсионерки остались гематомы под глазами, на носу, вокруг губ, на голове. 

За разбойное нападение суд назначил многодетной матери семь дет и два месяца исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить соседке шесть тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда и ещё 100 тысяч рублей — компенсации морального вреда.
2 859
#разбой
2

Комментарии (2)

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Рус.яз.

8 минут назад
"...обмотав лицо платком, около женщина вынудила..." Около чего?????? Около кто????? Около что?????
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Елена

16 минут назад
И какая это мать? Забрать детей пока маленькие.
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
26
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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