Происшествия
сегодня, 11:46
28-летняя многодетная мать отправилась на 7 лет в колонию за нападение на соседку с рубанком
Чтобы забрать 6000 рублей, женщина несколько раз ударила соседку деревянным рубанком по голове.
Чаплыгинский районный суд вынес приговор 28-летней матери троих детей из села Новочемоданово, среди ночи совершившей разбойное нападение на пожилую соседку с рубанком.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 11 апреля женщина, уложив детей спать, созвонилась со своими братьями, которым предложила приехать в гости. А пока родственники ехали к ней на такси, подсудимая решила украсть деньги у пожилой соседки. До этого она бывала у нее дома и знала, что у пенсионерки всегда бывают наличные.
Около полуночи, вооружившись деревянным рубанком, и обмотав лицо платком, около женщина вынудила соседку открыть дверь и несколько раз ударила ее рубанком по голове.
Пока пенсионерка была без сознания, мать-разбойница забрала шесть тысяч рублей с журнального столика. Деньги она отдала братьям, когда те приехали к ней в гости. Не отпуская машину, мужчины тут же съездили в магазин за выпивкой и закуской.
А уже на следующий день к женщине приехали полицейские. Она сразу во всём созналась.
У пенсионерки остались гематомы под глазами, на носу, вокруг губ, на голове.
За разбойное нападение суд назначил многодетной матери семь дет и два месяца исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить соседке шесть тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда и ещё 100 тысяч рублей — компенсации морального вреда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 11 апреля женщина, уложив детей спать, созвонилась со своими братьями, которым предложила приехать в гости. А пока родственники ехали к ней на такси, подсудимая решила украсть деньги у пожилой соседки. До этого она бывала у нее дома и знала, что у пенсионерки всегда бывают наличные.
Около полуночи, вооружившись деревянным рубанком, и обмотав лицо платком, около женщина вынудила соседку открыть дверь и несколько раз ударила ее рубанком по голове.
Пока пенсионерка была без сознания, мать-разбойница забрала шесть тысяч рублей с журнального столика. Деньги она отдала братьям, когда те приехали к ней в гости. Не отпуская машину, мужчины тут же съездили в магазин за выпивкой и закуской.
А уже на следующий день к женщине приехали полицейские. Она сразу во всём созналась.
У пенсионерки остались гематомы под глазами, на носу, вокруг губ, на голове.
За разбойное нападение суд назначил многодетной матери семь дет и два месяца исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить соседке шесть тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда и ещё 100 тысяч рублей — компенсации морального вреда.
Рус.яз.
Елена