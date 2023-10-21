Сергей Машнин, как и обещал, поднял «Металлург» в «золотую четвёрку», но впереди ещё «три финала»

Липецкий «Металлург» совершил мини-подвиг. Мало кто верил, что наша команда сумеет отобрать очки в Курске у благополучно идущего на 3-м месте «Авангарда», но загнанные в угол «сталевары» сумели опровергнуть скептиков. Ничья оставляла липчанам призрачные шансы на попадание в «золотую четвёрку», поражение их практически перечёркивало. Но Машнин и Ко сегодня сумели выиграть – 2:1.

Как и в Липецке, на курском стадионе «Трудовые резервы» естественный травяной газон, который последние дни обильно поливали дожди. Поле было вязким, обороняться и разрушать на нём гораздо проще, чем созидать. В этом плане «Металлургу» повезло – липчане забили свои два гола еще в первом тайме, а после перерыва могли позволить себе играть по счёту.

Машнин решил обороняться и качеством, и количеством: команда вернулась к схеме с тремя центральными защитниками и активными латералями по краям. Впереди Машнин следал вынужденную замену: травма экс-футболиста сборной России Максима Григорьева оказалась серьёзной, его не было даже в запасе, а место на острие занял Денис Сёмин.

У «Авангарда» потери были еще: из-за перебора желтых карточек на поле не смог выйти столп обороны Александр Войнов, а из-за травмы – лучшим бомбардир Денис Гершун (5 голов), забивший один из мячей и в липецком матче, в котором куряне праздновали победу – 2:0.

«Металлург» начал матч с позиции силы и практически сразу преуспел. Артур Арустамян разобрался на фланге и выполнил навес в штрафную, где Сёмин в бреющем полёте головой изменил траекторию мяча – 1:0, у вратаря Егора Скоробогатько не было ни малейшего шанса отбить этот удар.



У Сёмина поле этого стало 4 гола за «Металлург» - это лучший показатель в команде. На счету Сергея Мосияна 3 гола.

Второй мяч «Металлург» забил на 29-й минуте. Всё тот же Арустамян выкатил мяч под удар подключившемуся к атаке защитнику Максиму Елееву. В прошлом сезоне воспитанник ЦСКА забил за липчан 6 мячей, а в этом продолжал сидеть на нуле. Но на этот раз его громоподобный удар с 20 метров сначала пришелся в штангу, рикошетом от которой снаряд отскочил в ворота – 2:0.



Стопроцентный момент куряне создали в ответ лишь перед перерывом. На 41-й минуте защитник Александр Ивантеев бил головой, но промазал.



После 1-го тайма на табло горели приятные цифры



Второй тайм тоже начался с угрозы у наших ворот. 20-летний нападающий Егор Мухин прицельно бил по воротам Александра Кобзева, а затем сам же успел на добивание, но наш страж ворот, который на 14 лет старше форварда, нейтрализовал обе угрозы.

Для Кобзева матч был особенным. Ведь именно в составе «Авангарда» он в 2018 году дошёл до финала Кубка России, где уступил «Тосно» - 1:2, за что получил звания мастера спорта России. Впрочем, особо много работы у голкипера в этот день не было.



Кобзев в игре против бывшего клуба не остался "сухим", но действовал надёжно



Лишь на 79-й минуте хозяева смогли запутать нашу оборону и воспользоваться чередой ошибок. Самый активный у «Авангарда» Александр Ивантеев отыграл один мяч.



У липчан незадолго до этого мог забивать Арустамян, который сделал гроссмейстерскую паузу перед чужими воротами, точнее – даже две, но пробил неудачно.

В концовке «Металлург» спокойно довел игру до победы. Которая за 3 тура до финиша позволила липчанам подняться аккурат на 4-е место, дающее право выхода в «Золотую группу» весной. Но ситуация в турнирной таблице сейчас напоминает детскую игру в царя горы. Лишь три команды – «Новосибирск», столичная «Родина-2» и «Авангард» могут чувствовать себя в относительной безопасности.

Наши болельщики в Курске



А отрыв 4-го «Металлурга» от предпоследнего «Форте» составляет всего три очка – цену одной побед. Так что пока нам ничего не гарантировано. Следующий матч 28 октября дома с «Родиной-2».



Фото пресс-службы ФК "Авангард"

