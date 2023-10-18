Общество
сегодня, 13:38
Плату за парковки начнут взымать в Липецке не раньше 15 ноября
Мэр назвала дату начала работы парковок.
Платные парковки в центре Липецка заработают не раньше 15 ноября. Об этом мэр Липецка сообщила во время прямого эфира в центре управления регионом.
Напомним, первоначально плату за парковку мэрия собиралась взымать с 1 ноября. Однако после расширения списка тех, кто получит прав на бесплатную парковку с 5000 до 50 000 тысяч, запуск системы платного паркинга был отложен.
Напомним, плата за парковку в центре города будет взыматься по будням с 08:00 до 20:00. Час парковки обойдется в 34 рубля. Жильцы домов, возле которых организована платная парковка, смогут купить годовой абонемент за 1508 рублей.
Ответы на вопросы о работе платного паркинга можно найти здесь.
Напомним, первоначально плату за парковку мэрия собиралась взымать с 1 ноября. Однако после расширения списка тех, кто получит прав на бесплатную парковку с 5000 до 50 000 тысяч, запуск системы платного паркинга был отложен.
Напомним, плата за парковку в центре города будет взыматься по будням с 08:00 до 20:00. Час парковки обойдется в 34 рубля. Жильцы домов, возле которых организована платная парковка, смогут купить годовой абонемент за 1508 рублей.
Ответы на вопросы о работе платного паркинга можно найти здесь.
Ласковый пристав
Липчанин
К слову
Автохам
Викторм
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