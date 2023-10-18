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Плату за парковки начнут взымать в Липецке не раньше 15 ноября

7 420
#парковки
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Плату за парковки начнут взымать в Липецке не раньше 15 ноября

Мэр назвала дату начала работы парковок.

Платные парковки в центре Липецка заработают не раньше 15 ноября. Об этом мэр Липецка сообщила во время прямого эфира в центре управления регионом.

Напомним, первоначально плату за парковку мэрия собиралась взымать с 1 ноября. Однако после расширения списка тех, кто получит прав на бесплатную парковку с  5000 до 50 000 тысяч, запуск системы платного паркинга был отложен. 

Напомним, плата за парковку  в центре города будет взыматься по будням с 08:00 до 20:00. Час парковки обойдется в 34 рубля. Жильцы домов, возле которых организована платная парковка, смогут купить годовой абонемент за 1508 рублей.

Ответы на вопросы о работе платного паркинга можно найти здесь.

7 420
#парковки
2

Комментарии (7)

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Ласковый пристав

27 минут назад
Автохам, наивный(ая)...
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Липчанин

28 минут назад
К слову, это ты про пенсионеров на "шестерках"? Не завидуй.
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К слову

35 минут назад
Цену надо поднять за порковку слишком дёшево. Пусть раскошеливаться водятлы своих дорогих корыт.
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Автохам

36 минут назад
Ни копейки не заплачу.
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Викторм

38 минут назад
А когда заведут уголовные дела на тех, кто уничтожал пар ковочные места по городу в последние годы?
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Согласен

41 минуту назад
Надо же карман как то набивать, а то с труб всё меньше ( как не крути, а менять надо)
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Гость

57 минут назад
И это правильно, купил машину - гараж!
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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