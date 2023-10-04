Общество
31 минуту назад
В областном Совете предложили расширить список имеющих право на льготную парковку
Сегодня комитет по экономике Липецкого областного Совета обсудил создание и использование платных парковок.
Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал комитету о нововведении и его достоинствах.
Введение платных парковок перераспределит автомобильные потоки в пользу общественного транспорта, снизит загруженность дорог, улучшит экологию и эстетический вид города, предотвратит парковки на газонах, сократит аварийно-опасные участки на выездах из прилегающих территорий и на пешеходных переходах, и пополнит бюджет Липецка.
— Стратегически мы предполагаем 40%-е снижение ДТП на улицах с платными парковками, — заявил Павел Звонарев.
А потом началась самая интересная часть заседания — вопросы. Чтобы ответить на них, на заседание комитета специально пришла мэр Евгения Уваркина.
Первым делом депутат-единоросс Максим Толстопятов спросил, как обезопасить дворы от тех, кто захочет припарковаться бесплатно.
Павел Звонарев не преминул уточнить, что во дворах паркуются и сейчас. Мэрия рассматривает субсидирование установки шлагбаумов во дворах, и Липецк – один из немногих городов страны, который собирается компенсировать до 90% стоимости шлагбаумов и их установки.
Депутат Станислав Качарин задал уточняющий вопрос и выяснилось, дальнейшее содержание, ремонт шлагбаумов ляжет на плечи управляющих компаний.
У депутатов также возник вопрос, почему историю со шлагбаумами во дворах не закончили до введения платных парковок? Евгения Уваркина, сославшись на опыт соседей, твердо ответила — жильцы домов сами должны проявить инициативу, установка шлагбаумов будет носить заявительный характер.
Еще один блок вопросов касался льготников. Льгота будет привязана к автомобилю. Депутат-коммунист Валентина Хромовская предложила внести в список льготников ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Это предложение пообещали учесть. Уточнив, что первоначально потенциальных получателей льгот насчитали 20 тысяч, сейчас их количество увеличилось до 50 тысяч человек. Вице-спикер Андрей Фролов считает, что в список надо добавить ветеранов труда Липецкой области.
Депутат-единоросс Максим Толстопятов предложил рассмотреть возможность бесплатных парковок на два часа у больниц и поликлиник.
А депутат Иван Косилов — ввести годовые абонементы или хотя бы скидку не только для людей, живущих в зоне парковок, но и работающих там.
— Это противоречит концепции Положения о парковках, — сначала заявила мэр Евгения Уваркина, дав понять, что тут надеяться не на что. Однако в конце заседания эту же тему поднял спикер Владимир Сериков. И для работающих в центре города липчан, забрезжила надежда на парковочные скидки.
— Предлагаю проработать вопрос рабочих сертификатов для тех, кто работает в центре. Посмотреть опыт ближайших регионов. Надеюсь, что этот вопрос в долгий ящик не ляжет. Чтобы людям было понятно: ждать ли этого дисконта или не ждать, и каким он будет? — предложил Владимир Сериков.
Еще одно послабление предложил вице-спикер Андрей Фролов — если возможно, сократить время платных парковок до 18:00 или 19:00, таким образом сделав шаг навстречу тем, кто живет в зоне парковок.
Мэр отметила, что годовой абонемент для липчан, живущих в зонах платных парковок и так недорогой, всего 1,5 тысячи рублей — «это разумный предел».
Депутат-коммунист Александр Ушаков уточнил: платные парковки появятся только на девяти улицах или больше?
— В течение трех-четырех лет в Липецке должно появиться платных 3 327 парковочных мест. Сейчас — первый этап, во время которого были охвачены самые загруженные улицы, — ответила Евгения Уваркина.
Депутата-единоросса Ольгу Митрохину заинтересовало, как рассчитывалась цена часа парковки в 34 рубля? Оказывается существует методика определения стоимости парковки, которая привязана к стоимости проезда в общественном транспорте.
— При увеличении стоимости проезда и стоимость парковки будет увеличена? — спросили депутаты.
— Это федеральная формула, — ответили в мэрии.
Также Ольга Митрохина спросила, как быть в случае, если, оплатив час, водитель придет раньше? Это также предусмотрено правилами — излишне уплаченные деньги вернут.
Депутат Станислав Качарин поинтересовался, кто будет следить за автомобилями, у которых нечитаемые номера? Оказалось, что никто. Мэр Евгения Уваркина привела в пример столицу, где такая же проблема, «когда высокого уровня машины на парковках стоят с заклеенными номерами». По мнению парламентариев, надо усилить работу в этом направлении.
— Мы в этом процессе не являемся новаторами, видим, что другие города успешно пользуются платными парковками. В нашем случае есть плюс - средства от оплаты будут поступать в городской бюджет, — высказал свое мнение депутат-единоросс Максим Толстопятов.
— Приезжая на сессию или на комитет я сталкиваюсь с проблемой, что припарковаться негде. Лично для меня будет теперь удобней. Однако, стимулируя липчан пересаживаться на общественный транспорт, надо еще принять дополнительные меры, например, до сих пор нет студенческих проездных, в автобусах остановки не объявляют, — добавил депутат Иван Косилов.
— Все вопросы с налаживанием транспортной инфраструктуры можно решить и без введения платных парковок. 34 рубля вроде немного, а в неделю, а в месяц? И никто не гарантирует, что эта сумма не будет расти! И вряд ли снизится стоимость проезда в общественном транспорте с введением платных парковок, — так оценил нововведение депутат-коммунист Николай Быковских.
— Сначала давайте наведем порядок в общественном транспорте! — добавил депутат-коммунист Александр Ушаков. — Эту инициативу нельзя принимать без превентивных мер. Мы не поддерживаем введение платных парковок.
— Я принципиально поддерживаю введение платных парковок. Критиковать мы всегда можем, надо предлагать решать проблемы, — заявила депутат-коммунист Валентина Хромовская.
— Реакция на введение платных парковок неоднозначная. Это нововведение, а любое нововведение всегда воспринимается настороженно и даже в штыки. Жизнь диктует необходимость введения платных парковок. Наши соседи давно это практикуют. Для меня показатель того, что мэрия не бездумно подходит к вопросу — это расширение перечня льготников, — заявил вице-спикер Андрей Фролов.
В результате депутаты облсовета приняли решение направить главе администрации Липецка для проработки все озвученные сегодня предложения.
Введение платных парковок перераспределит автомобильные потоки в пользу общественного транспорта, снизит загруженность дорог, улучшит экологию и эстетический вид города, предотвратит парковки на газонах, сократит аварийно-опасные участки на выездах из прилегающих территорий и на пешеходных переходах, и пополнит бюджет Липецка.
— Стратегически мы предполагаем 40%-е снижение ДТП на улицах с платными парковками, — заявил Павел Звонарев.
А потом началась самая интересная часть заседания — вопросы. Чтобы ответить на них, на заседание комитета специально пришла мэр Евгения Уваркина.
Первым делом депутат-единоросс Максим Толстопятов спросил, как обезопасить дворы от тех, кто захочет припарковаться бесплатно.
Павел Звонарев не преминул уточнить, что во дворах паркуются и сейчас. Мэрия рассматривает субсидирование установки шлагбаумов во дворах, и Липецк – один из немногих городов страны, который собирается компенсировать до 90% стоимости шлагбаумов и их установки.
Депутат Станислав Качарин задал уточняющий вопрос и выяснилось, дальнейшее содержание, ремонт шлагбаумов ляжет на плечи управляющих компаний.
У депутатов также возник вопрос, почему историю со шлагбаумами во дворах не закончили до введения платных парковок? Евгения Уваркина, сославшись на опыт соседей, твердо ответила — жильцы домов сами должны проявить инициативу, установка шлагбаумов будет носить заявительный характер.
Еще один блок вопросов касался льготников. Льгота будет привязана к автомобилю. Депутат-коммунист Валентина Хромовская предложила внести в список льготников ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Это предложение пообещали учесть. Уточнив, что первоначально потенциальных получателей льгот насчитали 20 тысяч, сейчас их количество увеличилось до 50 тысяч человек. Вице-спикер Андрей Фролов считает, что в список надо добавить ветеранов труда Липецкой области.
Депутат-единоросс Максим Толстопятов предложил рассмотреть возможность бесплатных парковок на два часа у больниц и поликлиник.
А депутат Иван Косилов — ввести годовые абонементы или хотя бы скидку не только для людей, живущих в зоне парковок, но и работающих там.
— Это противоречит концепции Положения о парковках, — сначала заявила мэр Евгения Уваркина, дав понять, что тут надеяться не на что. Однако в конце заседания эту же тему поднял спикер Владимир Сериков. И для работающих в центре города липчан, забрезжила надежда на парковочные скидки.
— Предлагаю проработать вопрос рабочих сертификатов для тех, кто работает в центре. Посмотреть опыт ближайших регионов. Надеюсь, что этот вопрос в долгий ящик не ляжет. Чтобы людям было понятно: ждать ли этого дисконта или не ждать, и каким он будет? — предложил Владимир Сериков.
Еще одно послабление предложил вице-спикер Андрей Фролов — если возможно, сократить время платных парковок до 18:00 или 19:00, таким образом сделав шаг навстречу тем, кто живет в зоне парковок.
Мэр отметила, что годовой абонемент для липчан, живущих в зонах платных парковок и так недорогой, всего 1,5 тысячи рублей — «это разумный предел».
Депутат-коммунист Александр Ушаков уточнил: платные парковки появятся только на девяти улицах или больше?
— В течение трех-четырех лет в Липецке должно появиться платных 3 327 парковочных мест. Сейчас — первый этап, во время которого были охвачены самые загруженные улицы, — ответила Евгения Уваркина.
Депутата-единоросса Ольгу Митрохину заинтересовало, как рассчитывалась цена часа парковки в 34 рубля? Оказывается существует методика определения стоимости парковки, которая привязана к стоимости проезда в общественном транспорте.
— При увеличении стоимости проезда и стоимость парковки будет увеличена? — спросили депутаты.
— Это федеральная формула, — ответили в мэрии.
Также Ольга Митрохина спросила, как быть в случае, если, оплатив час, водитель придет раньше? Это также предусмотрено правилами — излишне уплаченные деньги вернут.
Депутат Станислав Качарин поинтересовался, кто будет следить за автомобилями, у которых нечитаемые номера? Оказалось, что никто. Мэр Евгения Уваркина привела в пример столицу, где такая же проблема, «когда высокого уровня машины на парковках стоят с заклеенными номерами». По мнению парламентариев, надо усилить работу в этом направлении.
— Мы в этом процессе не являемся новаторами, видим, что другие города успешно пользуются платными парковками. В нашем случае есть плюс - средства от оплаты будут поступать в городской бюджет, — высказал свое мнение депутат-единоросс Максим Толстопятов.
— Приезжая на сессию или на комитет я сталкиваюсь с проблемой, что припарковаться негде. Лично для меня будет теперь удобней. Однако, стимулируя липчан пересаживаться на общественный транспорт, надо еще принять дополнительные меры, например, до сих пор нет студенческих проездных, в автобусах остановки не объявляют, — добавил депутат Иван Косилов.
— Все вопросы с налаживанием транспортной инфраструктуры можно решить и без введения платных парковок. 34 рубля вроде немного, а в неделю, а в месяц? И никто не гарантирует, что эта сумма не будет расти! И вряд ли снизится стоимость проезда в общественном транспорте с введением платных парковок, — так оценил нововведение депутат-коммунист Николай Быковских.
— Сначала давайте наведем порядок в общественном транспорте! — добавил депутат-коммунист Александр Ушаков. — Эту инициативу нельзя принимать без превентивных мер. Мы не поддерживаем введение платных парковок.
— Я принципиально поддерживаю введение платных парковок. Критиковать мы всегда можем, надо предлагать решать проблемы, — заявила депутат-коммунист Валентина Хромовская.
— Реакция на введение платных парковок неоднозначная. Это нововведение, а любое нововведение всегда воспринимается настороженно и даже в штыки. Жизнь диктует необходимость введения платных парковок. Наши соседи давно это практикуют. Для меня показатель того, что мэрия не бездумно подходит к вопросу — это расширение перечня льготников, — заявил вице-спикер Андрей Фролов.
В результате депутаты облсовета приняли решение направить главе администрации Липецка для проработки все озвученные сегодня предложения.
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