В областном Совете предложили расширить список имеющих право на льготную парковку

Сегодня комитет по экономике Липецкого областного Совета обсудил создание и использование платных парковок.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал комитету о нововведении и его достоинствах.Введение платных парковок перераспределит автомобильные потоки в пользу общественного транспорта, снизит загруженность дорог, улучшит экологию и эстетический вид города, предотвратит парковки на газонах, сократит аварийно-опасные участки на выездах из прилегающих территорий и на пешеходных переходах, и пополнит бюджет Липецка.— Стратегически мы предполагаем 40%-е снижение ДТП на улицах с платными парковками, — заявил Павел Звонарев.А потом началась самая интересная часть заседания — вопросы. Чтобы ответить на них, на заседание комитета специально пришла мэр Евгения Уваркина.Первым делом депутат-единоросс Максим Толстопятов спросил, как обезопасить дворы от тех, кто захочет припарковаться бесплатно.Павел Звонарев не преминул уточнить, что во дворах паркуются и сейчас. Мэрия рассматривает субсидирование установки шлагбаумов во дворах, и Липецк – один из немногих городов страны, который собирается компенсировать до 90% стоимости шлагбаумов и их установки.Депутат Станислав Качарин задал уточняющий вопрос и выяснилось, дальнейшее содержание, ремонт шлагбаумов ляжет на плечи управляющих компаний.У депутатов также возник вопрос, почему историю со шлагбаумами во дворах не закончили до введения платных парковок? Евгения Уваркина, сославшись на опыт соседей, твердо ответила — жильцы домов сами должны проявить инициативу, установка шлагбаумов будет носить заявительный характер.Еще один блок вопросов касался льготников. Льгота будет привязана к автомобилю. Депутат-коммунист Валентина Хромовская предложила внести в список льготников ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Это предложение пообещали учесть. Уточнив, что первоначально потенциальных получателей льгот насчитали 20 тысяч, сейчас их количество увеличилось до 50 тысяч человек. Вице-спикер Андрей Фролов считает, что в список надо добавить ветеранов труда Липецкой области.Депутат-единоросс Максим Толстопятов предложил рассмотреть возможность бесплатных парковок на два часа у больниц и поликлиник.А депутат Иван Косилов — ввести годовые абонементы или хотя бы скидку не только для людей, живущих в зоне парковок, но и работающих там.— Это противоречит концепции Положения о парковках, — сначала заявила мэр Евгения Уваркина, дав понять, что тут надеяться не на что. Однако в конце заседания эту же тему поднял спикер Владимир Сериков. И для работающих в центре города липчан, забрезжила надежда на парковочные скидки.— Предлагаю проработать вопрос рабочих сертификатов для тех, кто работает в центре. Посмотреть опыт ближайших регионов. Надеюсь, что этот вопрос в долгий ящик не ляжет. Чтобы людям было понятно: ждать ли этого дисконта или не ждать, и каким он будет? — предложил Владимир Сериков.Еще одно послабление предложил вице-спикер Андрей Фролов — если возможно, сократить время платных парковок до 18:00 или 19:00, таким образом сделав шаг навстречу тем, кто живет в зоне парковок.Мэр отметила, что годовой абонемент для липчан, живущих в зонах платных парковок и так недорогой, всего 1,5 тысячи рублей — «это разумный предел».Депутат-коммунист Александр Ушаков уточнил: платные парковки появятся только на девяти улицах или больше?— В течение трех-четырех лет в Липецке должно появиться платных 3 327 парковочных мест. Сейчас — первый этап, во время которого были охвачены самые загруженные улицы, — ответила Евгения Уваркина.Депутата-единоросса Ольгу Митрохину заинтересовало, как рассчитывалась цена часа парковки в 34 рубля? Оказывается существует методика определения стоимости парковки, которая привязана к стоимости проезда в общественном транспорте.— При увеличении стоимости проезда и стоимость парковки будет увеличена? — спросили депутаты.— Это федеральная формула, — ответили в мэрии.Также Ольга Митрохина спросила, как быть в случае, если, оплатив час, водитель придет раньше? Это также предусмотрено правилами — излишне уплаченные деньги вернут.Депутат Станислав Качарин поинтересовался, кто будет следить за автомобилями, у которых нечитаемые номера? Оказалось, что никто. Мэр Евгения Уваркина привела в пример столицу, где такая же проблема, «когда высокого уровня машины на парковках стоят с заклеенными номерами». По мнению парламентариев, надо усилить работу в этом направлении.— Мы в этом процессе не являемся новаторами, видим, что другие города успешно пользуются платными парковками. В нашем случае есть плюс - средства от оплаты будут поступать в городской бюджет, — высказал свое мнение депутат-единоросс Максим Толстопятов.— Приезжая на сессию или на комитет я сталкиваюсь с проблемой, что припарковаться негде. Лично для меня будет теперь удобней. Однако, стимулируя липчан пересаживаться на общественный транспорт, надо еще принять дополнительные меры, например, до сих пор нет студенческих проездных, в автобусах остановки не объявляют, — добавил депутат Иван Косилов.— Все вопросы с налаживанием транспортной инфраструктуры можно решить и без введения платных парковок. 34 рубля вроде немного, а в неделю, а в месяц? И никто не гарантирует, что эта сумма не будет расти! И вряд ли снизится стоимость проезда в общественном транспорте с введением платных парковок, — так оценил нововведение депутат-коммунист Николай Быковских.— Сначала давайте наведем порядок в общественном транспорте! — добавил депутат-коммунист Александр Ушаков. — Эту инициативу нельзя принимать без превентивных мер. Мы не поддерживаем введение платных парковок.— Я принципиально поддерживаю введение платных парковок. Критиковать мы всегда можем, надо предлагать решать проблемы, — заявила депутат-коммунист Валентина Хромовская.— Реакция на введение платных парковок неоднозначная. Это нововведение, а любое нововведение всегда воспринимается настороженно и даже в штыки. Жизнь диктует необходимость введения платных парковок. Наши соседи давно это практикуют. Для меня показатель того, что мэрия не бездумно подходит к вопросу — это расширение перечня льготников, — заявил вице-спикер Андрей Фролов.В результате депутаты облсовета приняли решение направить главе администрации Липецка для проработки все озвученные сегодня предложения.