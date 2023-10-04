Общество

31 минуту назад

В областном Совете предложили расширить список имеющих право на льготную парковку

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#парковки #облсовет
В областном Совете предложили расширить список имеющих право на льготную парковку

Сегодня комитет по экономике Липецкого областного Совета обсудил создание и использование платных парковок.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства  Павел Звонарев рассказал комитету о нововведении и его достоинствах.



Введение платных парковок перераспределит автомобильные потоки в пользу общественного транспорта, снизит загруженность дорог, улучшит экологию и эстетический вид города, предотвратит парковки на газонах, сократит аварийно-опасные участки на выездах из прилегающих территорий и на пешеходных переходах, и пополнит бюджет Липецка. 



— Стратегически мы предполагаем 40%-е снижение ДТП на улицах с платными парковками, — заявил Павел Звонарев.

А потом началась самая интересная часть заседания — вопросы. Чтобы ответить на них, на заседание комитета специально пришла мэр Евгения Уваркина.   



Первым делом  депутат-единоросс Максим Толстопятов спросил, как обезопасить дворы от тех, кто захочет припарковаться бесплатно.
 
Павел Звонарев не преминул уточнить, что во дворах паркуются и сейчас. Мэрия рассматривает субсидирование установки шлагбаумов во дворах, и Липецк – один из немногих городов страны, который собирается компенсировать до 90% стоимости шлагбаумов и их установки.

Депутат Станислав Качарин задал уточняющий вопрос и выяснилось, дальнейшее содержание, ремонт шлагбаумов ляжет на плечи управляющих компаний.

У депутатов также возник вопрос, почему историю со шлагбаумами во дворах не закончили до введения платных парковок? Евгения Уваркина, сославшись на опыт соседей, твердо ответила — жильцы домов сами должны проявить инициативу, установка шлагбаумов будет носить заявительный характер.
  
Еще один блок вопросов касался льготников. Льгота будет привязана к автомобилю. Депутат-коммунист Валентина Хромовская предложила внести в список льготников ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Это предложение пообещали учесть. Уточнив, что первоначально потенциальных получателей льгот насчитали 20 тысяч, сейчас их количество увеличилось до 50 тысяч человек. Вице-спикер Андрей Фролов считает, что в список надо добавить ветеранов труда Липецкой области.

Депутат-единоросс Максим Толстопятов предложил рассмотреть возможность бесплатных парковок на два часа у больниц и поликлиник.

А депутат Иван Косилов — ввести годовые абонементы или хотя бы скидку не только для людей, живущих в зоне парковок, но и работающих там.

— Это противоречит концепции Положения о парковках, — сначала заявила мэр Евгения Уваркина, дав понять, что тут надеяться не на что. Однако в конце заседания эту же тему поднял спикер Владимир Сериков. И для работающих в центре города липчан, забрезжила надежда на парковочные скидки.

— Предлагаю проработать вопрос рабочих сертификатов для тех, кто работает в центре. Посмотреть опыт ближайших регионов. Надеюсь, что этот вопрос в долгий ящик не ляжет. Чтобы людям было понятно: ждать ли этого дисконта или не ждать, и каким он будет? — предложил Владимир Сериков.

Еще одно послабление предложил вице-спикер Андрей Фролов — если возможно, сократить время платных парковок до 18:00 или 19:00, таким образом сделав шаг навстречу тем, кто живет в зоне парковок.

Мэр отметила, что годовой абонемент для липчан, живущих в зонах платных парковок и так недорогой, всего 1,5 тысячи рублей — «это разумный предел».
 
Депутат-коммунист Александр Ушаков уточнил:  платные парковки появятся только на девяти улицах или больше?

— В течение трех-четырех лет в Липецке должно появиться платных 3 327 парковочных мест. Сейчас — первый этап, во время которого были охвачены самые загруженные улицы, — ответила Евгения Уваркина.

Депутата-единоросса  Ольгу Митрохину заинтересовало, как рассчитывалась цена часа парковки в 34 рубля? Оказывается существует методика определения стоимости парковки, которая привязана к стоимости проезда в общественном транспорте.    

— При увеличении стоимости проезда и стоимость парковки будет увеличена? — спросили депутаты.

— Это федеральная формула, — ответили в мэрии.

Также Ольга Митрохина спросила, как быть в случае, если, оплатив час, водитель придет раньше? Это также предусмотрено правилами — излишне уплаченные деньги вернут.  
       
Депутат Станислав Качарин поинтересовался, кто будет следить за автомобилями, у которых нечитаемые номера? Оказалось, что никто. Мэр Евгения Уваркина привела в пример столицу, где такая же проблема, «когда высокого уровня машины на парковках стоят с заклеенными номерами». По мнению парламентариев, надо усилить работу в этом направлении.
       
 — Мы в этом процессе не являемся новаторами, видим, что другие города успешно пользуются платными парковками. В нашем случае есть плюс - средства от оплаты будут поступать в городской бюджет, — высказал свое мнение депутат-единоросс Максим Толстопятов.
      
 — Приезжая на сессию или на комитет я сталкиваюсь с проблемой, что припарковаться негде. Лично для меня будет теперь удобней.  Однако, стимулируя липчан пересаживаться на общественный  транспорт, надо еще принять дополнительные меры, например,  до сих пор нет студенческих проездных, в автобусах остановки не объявляют,  — добавил депутат Иван Косилов.

 — Все вопросы с налаживанием транспортной инфраструктуры можно решить и без введения платных парковок. 34 рубля вроде немного, а в неделю, а в месяц? И никто не гарантирует, что эта сумма не будет расти! И вряд ли снизится стоимость проезда в общественном транспорте с введением платных парковок,  —  так оценил нововведение депутат-коммунист Николай Быковских. 

 — Сначала давайте наведем порядок в общественном транспорте!  — добавил депутат-коммунист Александр Ушаков.  — Эту инициативу нельзя принимать без превентивных мер. Мы не поддерживаем введение платных парковок.
      
 — Я принципиально поддерживаю введение платных парковок.  Критиковать мы всегда можем, надо предлагать решать проблемы,  — заявила депутат-коммунист Валентина Хромовская.
      
 — Реакция на введение платных парковок неоднозначная. Это нововведение, а любое нововведение  всегда воспринимается настороженно и даже в штыки. Жизнь диктует необходимость введения платных парковок. Наши соседи давно это  практикуют. Для меня показатель того, что мэрия не бездумно подходит к вопросу — это расширение перечня льготников,  —  заявил вице-спикер Андрей Фролов.


      
В результате депутаты облсовета приняли решение направить главе администрации Липецка для проработки все озвученные сегодня предложения.
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#парковки #облсовет

Комментарии (6)

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Утки и гуси

6 минут назад
А как соотносится количество льгоьников и парковок?
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Гостья1

7 минут назад
Шлагбаумы-а кто будет открывать скорым,пожарным и службам быстрого реагирования?
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vlad

7 минут назад
"Введение платных парковок перераспределит автомобильные потоки в пользу общественного транспорта, снизит загруженность дорог, улучшит экологию и эстетический вид города, предотвратит парковки на газонах, сократит аварийно-опасные участки на выездах из прилегающих территорий и на пешеходных переходах, и пополнит бюджет Липецка." Согласен только с последним, пропускная способность улиц не увеличится, значит проблемы останутся.
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Гостья1

10 минут назад
У больниц, поликлиников,аптек,госучреждений парковки нужны бесплатные,так как быстро решать проблемы не всегда возможно. А когда пассажир - инвалид...плати или довёз и ищи место во дворах. ?
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житель

17 минут назад
Шлагбаумы во дворах,это лакомый кусок. Интересно,кто его откусит....
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Интересно

24 минуты назад
На днях пытался попасть в ПФР припорковаться не реально. Итог найти место невозможно
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