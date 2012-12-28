Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Общество
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31 минуту назад
Вынесен приговор 26-летнему водителю, по вине которого погиб пассажир
ДТП произошло 27 июля 2024 года у Косырёвки.
Это ДТП произошло 27 июля 2024 года около семи утра на 282-м километре трассы Орёл-Тамбов у села Косырёвка.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по левой полосе со скоростью выше 123 км/ч, что более чем в два раза выше максимально разрешенной на этом участке. В результате он столкнулся с попутным грузовиком «FAV», водитель которого перестраивался из средней полосы в левую. После столкновения «Лада Гранта» перевернулась на крышу.
В ДТП пострадали три пассажира «Гранты» — 24, 26, и 28 лет. Один из них от полученных умер в больнице. 61-летний водитель грузовика не пострадал.
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