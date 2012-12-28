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31 минуту назад

Вынесен приговор 26-летнему водителю, по вине которого погиб пассажир

ДТП произошло 27 июля 2024 года у Косырёвки.

Липецкий районный суд приговорил 26-летнего жителя Задонского округа к двум годам колонии-поселения с лишением прав на два года за нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).

Это ДТП произошло 27 июля 2024 года около семи утра на 282-м километре трассы Орёл-Тамбов у села Косырёвка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по левой полосе со скоростью выше 123 км/ч, что более чем в два раза выше максимально разрешенной на этом участке. В результате он  столкнулся с попутным грузовиком «FAV», водитель которого перестраивался из средней полосы в левую. После столкновения «Лада Гранта» перевернулась на крышу.

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В ДТП пострадали три пассажира «Гранты» — 24, 26, и 28 лет. Один из них от полученных умер в больнице. 61-летний водитель грузовика не пострадал.
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