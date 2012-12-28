Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Происшествия
463
59 минут назад
Развращавший детей 41-летний житель Липецкой области сел на 23 года
Мужчину осудили за серию преступлений.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, житель региона в течение длительного времени совершал преступления в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Его осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица, изнасилование двух несовершеннолетних, насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков и использование несовершеннолетнего с целью изготовления порнографических материалов с использование сети Интернет.
Напомним, ранее Липецкий областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима и запрету на публикации в интернете развращавшего детей 25-летнего жителя Елецкого округа. Он признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Мужчина осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двоих несовершеннолетних, два незаконных действия с порнографическими материалами с использованием интернета, нарушение неприкосновенности частной жизни, а также за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета.
Оба дела рассматривали в закрытом режиме.
0
2
7
1
0
Комментарии