Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
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Слово — не воробей: жительница Грязинского округа обложила матом сына соседей и заплатит за это 30 000 рублей
Общество
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34 минуты назад
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Слово — не воробей: жительница Грязинского округа обложила матом сына соседей и заплатит за это 30 000 рублей
Во столько оценили нанесенный мальчику моральный вред.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года в общественном месте женщина несколько раз обматерила сына соседей. По решению суда она выплатит в пользу мальчика 30 тысяч рублей.
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