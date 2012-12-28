Слово — не воробей: жительница Грязинского округа обложила матом сына соседей и заплатит за это 30 000 рублей

Во столько оценили нанесенный мальчику моральный вред.

Грязинский городской суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда с жительницы округа, которая ранее уже была привлечена мировым судьей к административной ответственности за оскорбление несовершеннолетнего сына соседей.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года в общественном месте женщина несколько раз обматерила сына соседей. По решению суда она выплатит в пользу мальчика 30 тысяч рублей.