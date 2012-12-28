48-летний липчанин заплатил 20-летней мошеннице за интим 119 000 рублей

Дистанционное мошенничество раскрыто.

В июле в полицию обратился 48-летний липчанин, у которого под предлогом оказания интимных услуг похитили 119 000 рублей: деньги он перевёл мошенникам через мобильное приложение банка.«Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», в ходе расследования которого сотрудники уголовного розыска вышли на 20-летнюю жительницу Казани», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас её также проверяют на предмет совершения похожих преступлений.