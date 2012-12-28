Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Слово — не воробей: жительница Грязинского округа обложила матом сына соседей и заплатит за это 30 000 рублей
Происшествия
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52 минуты назад
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48-летний липчанин заплатил 20-летней мошеннице за интим 119 000 рублей
Дистанционное мошенничество раскрыто.
«Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», в ходе расследования которого сотрудники уголовного розыска вышли на 20-летнюю жительницу Казани», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас её также проверяют на предмет совершения похожих преступлений.
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