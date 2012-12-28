Троих липчан будут судить за попытку кражи с территории «Рошена»

На «Ладе» они пытались вывезти более тонны металла.

Прокуратура Липецкого района передала в суд дело о покушении на кражу с территории АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в Косырёвке.«По данным следствия, трое местных жителей (двоим из них по 38 лет и одному 32 года) по предварительному сговору проникли на территорию фабрики в Липецком округе, где с помощью газорезательного оборудования демонтировали и погрузили в автомобиль металлические конструкции общим весом более тонны. Но довести задуманное до конца мужчинам помешали полицейские, которые задержали их на месте преступления», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. А одному из них — ещё и конфискация автомобиля «ВАЗ-2112», на котором собирались вывезти украденное.