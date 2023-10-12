В Советский суд пытались пронести коноплю

У направлявшегося на процесс подсудимого в сумке для документов нашли подозрительный бумажный сверток.

На пропуске в здание Советского районного суда Липецка судебные приставы обнаружили у подсудимого в сумке для документов подозрительный бумажный сверток. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина сразу стал начал нервничать, громко возмущаться, пытаться его выкинуть, заявляя, что это не его. Тогда приставы вызвали полицейских.



В результате в свёртке оказалась конопля. Мужчина был привлечён к административной ответственности по статье 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



