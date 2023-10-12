Происшествия

сегодня, 10:10

В Советский суд пытались пронести коноплю

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#наркотики
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В Советский суд пытались пронести коноплю

У направлявшегося на процесс подсудимого в сумке для документов нашли подозрительный бумажный сверток.

На пропуске в здание Советского районного суда Липецка судебные приставы обнаружили у подсудимого в сумке для документов подозрительный бумажный сверток. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина сразу стал начал нервничать, громко возмущаться, пытаться его выкинуть, заявляя, что это не его. Тогда приставы вызвали полицейских.

В результате в свёртке оказалась конопля. Мужчина был привлечён к административной ответственности по статье 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

2 600
#наркотики
3

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