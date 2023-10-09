Общество

17 минут назад

В учреждениях социальной сферы не прошли проверку две пробы продуктов

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#Роспотребнадзор #питание
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В учреждениях социальной сферы не прошли проверку две пробы продуктов

За санитарные нарушения в области организации питания в учреждениях социальной сферы к административной ответственности привлечено к ответственности 198 должностных и юридических лиц.

В этом году в ходе проверок учреждений социальной сферы отобрано и исследовано около 400 проб пищевых продуктов, 2 600 проб готовых блюд.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по результатам лабораторных исследований две пробы продуктов не соответствовали нормативным требованиям.

«Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации, к поставщикам приняты административные меры. Удельный вес проб готовых блюд, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,4%, по калорийности – 2,4%»,– отмечают в Роспотребнадзоре.

Наиболее часто выявлялись нарушения требований к режиму мытья посуды, использованию инвентаря, условиям хранения и транспортировки продуктов, содержанию производственных помещений, технологии приготовления блюд, ведению документации.

За санитарные нарушения в области организации питания в учреждениях социальной сферы к административной ответственности привлечено к ответственности 198 должностных и юридических лиц.

По всем нарушениям выданы предписания об их устранении. Направлены представления в органы исполнительной власти в сфере образования, здравоохранения о необходимости выделения финансовых средств на проведение ремонтных работ, приобретение холодильного и технологического оборудования.
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#Роспотребнадзор #питание
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