По улице Бородинской потекла коммунальная река

До 5 августа место утечки обследуют специалисты «РВК-Липецк».

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Жители района Сокола жалуются, что по улице Бородинской потекла река.— Из колодца льётся уже неделю по всей улице Бородинской, и вниз по улице Карбышева, — жалуются липчане.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», в районе улицы Бородинской произошла утечка на сетях водоснабжения.— До 5 августа специалистами «РВК-Липецк» будет проведено обследование водовода с применением специального диагностического оборудования для определения места и характера повреждения. После – будут приняты необходимые меры. Если порыв произошел на сетях водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — отметили в пресс-службе.