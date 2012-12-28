Общество
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сегодня, 12:09
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По улице Бородинской потекла коммунальная река
До 5 августа место утечки обследуют специалисты «РВК-Липецк».
— Из колодца льётся уже неделю по всей улице Бородинской, и вниз по улице Карбышева, — жалуются липчане.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», в районе улицы Бородинской произошла утечка на сетях водоснабжения.
— До 5 августа специалистами «РВК-Липецк» будет проведено обследование водовода с применением специального диагностического оборудования для определения места и характера повреждения. После – будут приняты необходимые меры. Если порыв произошел на сетях водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — отметили в пресс-службе.
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