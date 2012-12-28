Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По проспекту Победы прогуливается пара коров
Общество
Два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Общество
Левый берег замер в пробке
Общество
50-летняя женщина покусала 19-летнюю девушку
Происшествия
Умница, красавица и… мастер спорта!
Спорт
В Липецке построена новая лестница на спуске в Каменный лог от драмтеатра
Общество
Глава Липецка в очередной раз проинспектировал ход строительства парка аттракционов
Общество
Участок дороги у здания ГАИ на Неделина перекрыт
Общество
Из Комсомольского пруда спустят воду
Общество
Липчане пережили еще одну тревожную ночь
Общество
Читать все
Передал карту неизвестному — верни похищенные мошенниками два миллиона
Происшествия
По улице Бородинской потекла коммунальная река
Общество
В столкновении двух машин пострадала 4-летняя девочка
Происшествия
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Любовь зла: 41-летний мужчина разгромил машину бывшей жены
Происшествия
15-летнего самокатчика сбила машина в Липецке
Происшествия
Пенсионерка в Липецке перевела мошенникам 106 тысяч рублей за «льготы»
Происшествия
Жительница Грязинского округа подозревается в убийстве сожителя
Происшествия
На двух улицах Липецка отключили холодную воду
Общество
Под Усманью нашли снаряд времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Читать все
Общество
419
сегодня, 12:09
5

По улице Бородинской потекла коммунальная река

До 5 августа место утечки обследуют специалисты «РВК-Липецк».

Жители района Сокола жалуются, что по улице Бородинской потекла река.

— Из колодца льётся уже неделю по всей улице Бородинской, и вниз по улице Карбышева, — жалуются липчане.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», в районе улицы Бородинской произошла утечка на сетях водоснабжения.

— До 5 августа специалистами «РВК-Липецк» будет проведено обследование водовода с применением специального диагностического оборудования для определения места и характера повреждения. После – будут приняты необходимые меры. Если порыв произошел на сетях водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — отметили в пресс-службе.
ЖКХ
0
0
2
0
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Олегович
3 минуты назад
Да с каждым годом все сложнее и сложнее , сети гнилые , сотрудников нет , только плата берётся и растёт
Ответить
Ветеран
7 минут назад
На ул Интернациональной в районе пересечения с ул Гагарина уже не первый день бежит ручей и никому нет дела.
Ответить
Житель
сегодня, 12:25
За домом Неделина 15 вода гужом бежит. А про подвалы и магазины что ниже расположены вообще можно молчать. Магазины то на цокольных этажах да и подсобки у них там.
Ответить
Ванька Грозный
сегодня, 12:19
Красотища-то какая , лепота!
Ответить
Рина
сегодня, 12:16
Город 48, опубликуйте наше море на Геологической улице, 2Б, льется не неделю, а все залило еще с весны. Вода стоит и никуда не девается. Благо тротуар выше основной дороги...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить