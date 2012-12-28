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Происшествия
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23 минуты назад
Передал карту неизвестному — верни похищенные мошенниками два миллиона
С владельца карты, на которую поступили деньги жертвы мошенников, взыскали 2 060 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, владелец пластиковой карты Сбера передал её неизвестному в начале 2024 года якобы для целей сбора благотворительной и гуманитарной помощи. Но оказалось — на неё переводили деньги обманутые мошенниками.
В суде владелец карты настаивал на том, что сам никаких денег ни у кого не просил, средства, поступающие на карту, никуда не переводил и не снимал. С момента передачи банковской карты данной картой мужчина не пользовался. Он полагал, что иск предъявлен преждевременно, до завершения расследования уголовного дела о мошенничестве: на его карту женщина перевела 2 миллиона 60 тысяч рублей.
Но суд удовлетворил полностью удовлетворил требования о взыскании суммы неосновательного обогащения, поскольку счет, на который поступили деньги, принадлежит мужчине, а никаких договорных отношений между ним и жертвой мошенников не имелось.
«Обязательства по возврату неосновательного обогащения возникают и в том случае, если неосновательное обогащение явилось результатом поведения третьих лиц. По правилам выпуска и обслуживания банковских карт, передача карты в руки третьих лиц и предоставление сведений о ПИН-кодах категорически запрещена условиями договора, заключенного между банком и клиентом. Персональную ответственность по операциям с картой несет владелец карты. Таким образом, при передаче банковской карты третьему лицу все негативные последствия по совершенным банковским операциям возложены на лицо, на чье имя выдана банковская карта», — говорится в решении суда.
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