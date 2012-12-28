Передал карту неизвестному — верни похищенные мошенниками два миллиона

С владельца карты, на которую поступили деньги жертвы мошенников, взыскали 2 060 000 рублей.

Усманский районный суд взыскал с владельца переданной неизвестному банковской карты неосновательное обогащение — больше двух миллионов рублей, которые были переведены мошенникам.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, владелец пластиковой карты Сбера передал её неизвестному в начале 2024 года якобы для целей сбора благотворительной и гуманитарной помощи. Но оказалось — на неё переводили деньги обманутые мошенниками.В суде владелец карты настаивал на том, что сам никаких денег ни у кого не просил, средства, поступающие на карту, никуда не переводил и не снимал. С момента передачи банковской карты данной картой мужчина не пользовался. Он полагал, что иск предъявлен преждевременно, до завершения расследования уголовного дела о мошенничестве: на его карту женщина перевела 2 миллиона 60 тысяч рублей.Но суд удовлетворил полностью удовлетворил требования о взыскании суммы неосновательного обогащения, поскольку счет, на который поступили деньги, принадлежит мужчине, а никаких договорных отношений между ним и жертвой мошенников не имелось.«Обязательства по возврату неосновательного обогащения возникают и в том случае, если неосновательное обогащение явилось результатом поведения третьих лиц. По правилам выпуска и обслуживания банковских карт, передача карты в руки третьих лиц и предоставление сведений о ПИН-кодах категорически запрещена условиями договора, заключенного между банком и клиентом. Персональную ответственность по операциям с картой несет владелец карты. Таким образом, при передаче банковской карты третьему лицу все негативные последствия по совершенным банковским операциям возложены на лицо, на чье имя выдана банковская карта», — говорится в решении суда.