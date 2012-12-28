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23 минуты назад
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В Липецке построена новая лестница на спуске в Каменный лог от драмтеатра

Другим подрядчикам предстоит заасфальтировать площадку у ее подножия на улице Малые Ключи и осветить ее.

Завтра истекает срок муниципального контракта на строительство лестницы, поднимающейся с улицы Малые Ключи в Каменном логу к улицам Льва Толстого и Ворошилова. Но, по словам заказчика, управления главного смотрителя липецкой мэрии, она уже полностью готова.

— Другим подрядчика предстоит заасфальтировать площадку у ее подножия на улице Малые Ключи и осветить более мощными светодиодными светильниками, — сказали GOROD48 в ведомстве.

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такой была лестница раньше

История с ремонтом лестницы длилась два года. Еще летом 2023 года мэрия заключила контракт стоимостью 4,4 млн рублей с ООО «Комфорт Л». Но тогда лестницу не отремонтировали — ее размыло вешними водами и контракт расторгли. Новый контракт на обустройство объекта «Пешеходная зона в районе улицы Толстого, 28» предполагал строительство лестницы из железобетона за 7 миллионов. Однако позже заказчик понял, что из этого не выйдет ничего хорошего из-за большого объема тяжелой ручной работы, расторг контракт с подрядчиком и заключил новый, с ООО «Техстрой48». Новый исполнитель работ построил новую лестницу в металле.

Подрядчик не обошлось без дополнительных работ, не предусмотренных проектом. Например, подход к спуску в лог решили перенести немного в сторону, чтобы он выводил пешеходов не на проезжую часть дороги по улице Ворошилова, как было раньше, а на пешеходную дорожку, ведущую к драмтеатру. Также при начале спуска подрядчик обустроил дополнительный колодец для дождевых или талых вод, чтобы те выводились по новой трубе в ливневую канализацию. На самой лестнице предусмотрели и отдельный подход к частному дому №16 по Ворошилова в середине кручи.
лестница
благоустройство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Бабушка Ненила
5 минут назад
Красивая лестница, дорого наверно обошлась казне. Где бы вот теперь найти человека или людей, чтобы ухаживали за ней: убирали бы снег, убирали бы наледь, подкрашивали бы весной, проверяли бы сварочные швы. А то ведь через пару лет будет как на нижних двух фото
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Ха
6 минут назад
Все как обычно через одно место, пригласите инвалидов колясочников и матерей с колясками принять этот спуск.
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11 минут назад
Нужно из пластика делать, а то железную лестницу сотворили.
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Кнопка вызова
11 минут назад
Меня не забудьте повесить. Бабульки и мамы с колясками и тележками будут вызывать персонал министерства по контролю за департаментами, чтобы помогали подняться, так как ничего не предусмотрели....
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Князь просто князь
13 минут назад
Хотя бы одно доброе дело сделали прищедшие из вне к власти специалисты для Липецке.
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санитар
19 минут назад
освЯтить
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