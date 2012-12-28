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сегодня, 18:01
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Глава Липецка в очередной раз проинспектировал ход строительства парка аттракционов

«Сроки сдачи в эксплуатацию должны быть соблюдены. Каждый должен понимать ответственность проводимых работ, сдвиг по графику недопустим».

Мэр Липецка Роман Ченцов проинспектировал строительство «Петропарка». Он увидел готовыми восемь бетонных фундаментов из 11, предназначенных для монтажа аттракционов. Бетоном осталось залить последнюю площадку и начать монтировать оборудование.

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Представитель компании «Алькор» показал мэру редкий сваебойный аппарат, помесь крана и копра, стоящий на… металлических лыжах. Они необходимы для устойчивого положения спецмашины, забивающей сваи в песок.

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Этот агрегат понадобился тогда, когда выяснилось, что грунт в старом ложе реки Воронеж, которое 250 лет было дном Петровских прудов — чистый песок, и что его несущая способность такова, что не обойтись без свайных полей на месте фундаментов под аттракционы. В настоящее время все сваи забиты на глубину до 9 метров, обвязаны и залиты бетоном с учетом индивидуальных нагрузок под каждую качелю-карусель.

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Кстати, все аттракционы перевезены со склада на стройплощадку. Каждый из них приехал в Липецк из Китая в индивидуальной упаковке — морском контейнере — по железной дороге через Казахстан. Первая детская карусель уже даже собрана и ждем момента, когда ее установят на назначенное ей место.

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На стройплощадке параллельно работают два подрядчика. Компания «Спецмонтажпроект» выполняет общестроительные работы монтажу наружного освещения, воды и электричества, видеонаблюдения. Компания «Алькор» строит фундаменты под аттракционы с последующим их монтажом.

— Работы начались в конце мая. Закончиться они должны 1 октября. Но к 15 сентября «Алькор» уже должен собрать аттракционы, чтобы за две недели провести их пуско-наладку, испытания, подготовку документов для Ростехнадзора на сдачу аттракционов в эксплуатацию, — сказал мэру заказчик «Петропарка», руководитель городского управления строительства Поваляев.

Испытания будут состоять в том, чтобы эксплуатировать механизмы в полной нагрузке. А она у экстремальных аттракционов — «Башни падения», «Летающего диска», «Больщой цепочной карусели», «Маятника», «Американских горок» — будет максимальной. Роль посетителей «Петропарка» сыграют мешки с песком.

Роман Ченцов поинтересовался у представителей «Алькора», доводилось ли им делать что-то подобное? Выяснилось, что да. Все аттракционы в парке Победы, появившиеся там в последние годы, смонтированы этой компаний. До «Петропарка» в Липецке был лишь один аттракцион, который можно отнести к экстремальным — «Бумеранг» в парке Победы, к которому всегда стоит очередь. А у Нижнего появятся сразу пять таких «экстремалов».

— Как только «Алькор» сделает свою часть работы, компания «Спецмонтажпроект» завершит свою, благоустроив территорию. Между аттракционами появятся дорожки в плитке, лавочки, урны, газоны, кустарник, деревья. Озеленение будем делать в зависимости от погодных условий — осенью, чтобы не погубить саженцы, — добавил Владимир Поваляев.

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Глава Липецка еще раз напомнил об ответственности каждого, кто работает на объекте, «сроки сдачи в эксплуатацию должны быть соблюдены. Каждый должен понимать ответственность проводимых работ, сдвиг по графику недопустим».

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А сколько будет стоить билет на аттракционы? В МАУК «Культурные пространства Липецка» предположили: порядка 200 рублей.

Но это еще не все. В следующем году появится вторая очередь «Петропарка». В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.

— Невозможно, хотя и хотелось бы, сделать все сразу из-за больших объемов работ и солидных затрат на реализацию проекта. Смысл всего замысла — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — сказал Роман Ченцов.

По сведениям GOROD48, «Петропарк» выйдет на самоокупаемость за три года, отбив все затраты на него. И тогда, возможно, в парке аттракционов на заработанные им деньги появится его фронтмен в виде какого-то мощного дорогого аттракциона, которые стоят в парках Москвы и Санкт-Петербурга.
Роман Ченцов
Нижний парк
«Петропарк»
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
нигилист
19 минут назад
Если у вас дома пол проваливается и трубы каждый день рвутся, вы тоже сразу бежите покупать новую игровую приставку?
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8
24 минуты назад
По Шубина 8а, 8, 6 и 2 дорогу сделайте. Ямы больше метра. Показушники.
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Вася
25 минут назад
Пригород без света по несколько раз в неделю сидят, нахрен ваши парки если коммуналка вся сыпится
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Ника
28 минут назад
Очередная рубка деревьев. Жители устали от асфальта. Москва засаживает парки, и озеленяет все,что только можно озеленить. А тут асфальт
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Гость
31 минуту назад
А первая поликлиника не интересует МЭРА и какие дела там ?
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Паспорт
32 минуты назад
И тот помятый , показуха .
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вышел в люди
42 минуты назад
кабинет утомил,проветрица захотел.
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да-уж
44 минуты назад
Лучше сети коммунальные восстановили.
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Парк
59 минут назад
Аттракционов самое оно ЗИМОЙ.
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Я
сегодня, 18:08
Лучше бы проинспектировал ход восстановительных работ домов повреждённых домов БПЛА
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