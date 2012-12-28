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Общество
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сегодня, 18:01
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Глава Липецка в очередной раз проинспектировал ход строительства парка аттракционов
«Сроки сдачи в эксплуатацию должны быть соблюдены. Каждый должен понимать ответственность проводимых работ, сдвиг по графику недопустим».
Представитель компании «Алькор» показал мэру редкий сваебойный аппарат, помесь крана и копра, стоящий на… металлических лыжах. Они необходимы для устойчивого положения спецмашины, забивающей сваи в песок.
Этот агрегат понадобился тогда, когда выяснилось, что грунт в старом ложе реки Воронеж, которое 250 лет было дном Петровских прудов — чистый песок, и что его несущая способность такова, что не обойтись без свайных полей на месте фундаментов под аттракционы. В настоящее время все сваи забиты на глубину до 9 метров, обвязаны и залиты бетоном с учетом индивидуальных нагрузок под каждую качелю-карусель.
Кстати, все аттракционы перевезены со склада на стройплощадку. Каждый из них приехал в Липецк из Китая в индивидуальной упаковке — морском контейнере — по железной дороге через Казахстан. Первая детская карусель уже даже собрана и ждем момента, когда ее установят на назначенное ей место.
На стройплощадке параллельно работают два подрядчика. Компания «Спецмонтажпроект» выполняет общестроительные работы монтажу наружного освещения, воды и электричества, видеонаблюдения. Компания «Алькор» строит фундаменты под аттракционы с последующим их монтажом.
— Работы начались в конце мая. Закончиться они должны 1 октября. Но к 15 сентября «Алькор» уже должен собрать аттракционы, чтобы за две недели провести их пуско-наладку, испытания, подготовку документов для Ростехнадзора на сдачу аттракционов в эксплуатацию, — сказал мэру заказчик «Петропарка», руководитель городского управления строительства Поваляев.
Испытания будут состоять в том, чтобы эксплуатировать механизмы в полной нагрузке. А она у экстремальных аттракционов — «Башни падения», «Летающего диска», «Больщой цепочной карусели», «Маятника», «Американских горок» — будет максимальной. Роль посетителей «Петропарка» сыграют мешки с песком.
Роман Ченцов поинтересовался у представителей «Алькора», доводилось ли им делать что-то подобное? Выяснилось, что да. Все аттракционы в парке Победы, появившиеся там в последние годы, смонтированы этой компаний. До «Петропарка» в Липецке был лишь один аттракцион, который можно отнести к экстремальным — «Бумеранг» в парке Победы, к которому всегда стоит очередь. А у Нижнего появятся сразу пять таких «экстремалов».
— Как только «Алькор» сделает свою часть работы, компания «Спецмонтажпроект» завершит свою, благоустроив территорию. Между аттракционами появятся дорожки в плитке, лавочки, урны, газоны, кустарник, деревья. Озеленение будем делать в зависимости от погодных условий — осенью, чтобы не погубить саженцы, — добавил Владимир Поваляев.
Глава Липецка еще раз напомнил об ответственности каждого, кто работает на объекте, «сроки сдачи в эксплуатацию должны быть соблюдены. Каждый должен понимать ответственность проводимых работ, сдвиг по графику недопустим».
А сколько будет стоить билет на аттракционы? В МАУК «Культурные пространства Липецка» предположили: порядка 200 рублей.
Но это еще не все. В следующем году появится вторая очередь «Петропарка». В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений.
— Невозможно, хотя и хотелось бы, сделать все сразу из-за больших объемов работ и солидных затрат на реализацию проекта. Смысл всего замысла — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — сказал Роман Ченцов.
По сведениям GOROD48, «Петропарк» выйдет на самоокупаемость за три года, отбив все затраты на него. И тогда, возможно, в парке аттракционов на заработанные им деньги появится его фронтмен в виде какого-то мощного дорогого аттракциона, которые стоят в парках Москвы и Санкт-Петербурга.
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