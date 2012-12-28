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27 минут назад

Жительница Грязинского округа подозревается в убийстве сожителя

Женщина заключена под домашний арест.

В Грязинском округе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 28 июля 2025 года во время конфликта нетрезвая женщина нанесла своему 42-летнему сожителю ножевое ранение в живот, от которого он скончался.

Подозреваемая задержана, суд по ходатайству следователя избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия и назначены экспертизы для установления всех обстоятельств дела, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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