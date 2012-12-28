Происшествия
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27 минут назад
Жительница Грязинского округа подозревается в убийстве сожителя
Женщина заключена под домашний арест.
По версии следствия, 28 июля 2025 года во время конфликта нетрезвая женщина нанесла своему 42-летнему сожителю ножевое ранение в живот, от которого он скончался.
Подозреваемая задержана, суд по ходатайству следователя избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия и назначены экспертизы для установления всех обстоятельств дела, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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