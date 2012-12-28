Пожар возник в гостинице в центре Липецка

Утром туда стянулись четыре отделения пожарной охраны и автолестница.



Утром 1 августа в гостинице «Комфорт» на улице Ленина в ,Липецке произошло возгорание электрического щитка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.На место были стянут четыре отделения и автолестница. Но до их приезда щиток потушили очевидцы. Площадь возгорания оставила половину квадратного метра.Минувший день отметился в сводках МЧС по Липецкой области горящим мусором, коротким замыканием и первым за долгое время случаем возгорания сухой растительности.