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Происшествия
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45 минут назад
Пожар возник в гостинице в центре Липецка
Утром туда стянулись четыре отделения пожарной охраны и автолестница.
На место были стянут четыре отделения и автолестница. Но до их приезда щиток потушили очевидцы. Площадь возгорания оставила половину квадратного метра.
Минувший день отметился в сводках МЧС по Липецкой области горящим мусором, коротким замыканием и первым за долгое время случаем возгорания сухой растительности.
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