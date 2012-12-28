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сегодня, 13:53

Липчане стали чаще жаловаться на блокировку банковских карт

Но зато жители региона реже жаловались по вопросам потребительского кредитования и мошенничества.

В первом полугодии в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов из Липецкой области поступила почти одна тысяча жалоб. Это на 37% больше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, жалобы на банки выросли на 15%. Чаще всего претензии были связаны с блокировкой операций, счетов и банковских карт. Рост таких жалоб начался еще с июля 2024 года, когда вступил в силу закон, нацеленный на борьбу с финансовым мошенничеством и дропперством. Банк приостанавливает на два дня подозрительные переводы и предупреждает клиента о риске обмана. Это происходит в том случае, когда перевод должен уйти на счет, реквизиты которого есть в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Эту базу ведет мегарегулятор. Липчане обращались в Банк России, чтобы обжаловать включение своих реквизитов в спецбазу. В то же время, жители региона реже жаловались по вопросам потребительского кредитования и мошенничества.

Липчанам напоминают: с 1 марта можно защитить себя от мошеннических займов, установив через Госуслуги самозапрет на получение потребительских кредитов и займов. А уже через месяц — с 1 сентября самозапрет также можно будет оформить во всех МФЦ.

В полтора раза выросло количество жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение было связано со сложностями при возврате средств за дополнительные услуги и при получении кредитных каникул.

Также липчане активно жаловались на непредоставление копий документов со стороны микрофинансовых организаций и оформление займов мошенниками. При этом немного сократились жалобы на новые случаи навязывания допуслуг.

Количество жалоб на страховые компании увеличилось в 1,7 раза. Большинство претензий касалось ОСАГО, прежде всего, неверного применения коэффициента бонус-малус и его ошибочного отражения в АИС «Страхование». При этом процедура оспаривания коэффициента бонус-малус упрощена. Сегодня граждане могут самостоятельно и бесплатно сделать это через сайт Национальной страховой информационной системы. Кроме того, жители часто жаловались на размер инвестиционного дохода и страховой выплаты по договорам инвестиционного страхования жизни.
банк
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кредит
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