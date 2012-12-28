Пенсионерка в Липецке перевела мошенникам 106 тысяч рублей за «льготы»

На этот раз обманув женщину, мошенники предложили ей привести за «льготами» подругу. Но та оказалась умнее.

В Отдел полиции № 7 обратилась 66-летняя жительница Липецка, ставшая жертвой телефонных аферистов. По словам потерпевшей, накануне ей позвонил неизвестный через популярный мессенджер, представившийся социальным работником, и сообщил о положенных ей как инвалиду льготах. Заинтересовавшись предложением, женщина начала выяснять детали.Злоумышленник убедил пенсионерку скачать неизвестное приложение, назначение которого она не смогла объяснить. Затем мошенник велел ей перевести 106 тысяч рублей со сберегательного счета на обычный через «Сбербанк Онлайн» и удалить загруженную программу, якобы для оформления льгот. Женщина выполнила требования, после чего связь прервалась. Проверив баланс через несколько часов, она обнаружила исчезновение всех средств.В панике пенсионерка связалась с «консультантом», который заявил, что это часть процедуры, а для возврата денег нужно привлечь другого человека. Доверяя мошенникам, женщина предложила участие в «льготах» своей подруге, но та заподозрила обман и посоветовала обратиться в полицию.Следствие возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.