Левый берег замер в пробке

Огромная пробка образовалась из-за перекрытия улицы Неделина.

На Левом берегу образовалась большая пробка как по проспекту Мира, так и по улице Зои Космодемьянской. Пробка из-за перекрытой нижней части улицы Неделина. Напротив управления Госавтоинспекции ресурсники устраняют порыв на сетях. Как сообщили в Госавтоинспекции, сегодня с 16:00 и до окончания аварийных работ будет перекрыт съезд под Петровский мост со стороны Новолипецка, поворот на улицу Неделина со стороны улицы Карла Маркса, а также перекрыт въезд на улицу Неделина в районе магазина «Наследник Выжанова». Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения заранее выбирать маршруты движения и соблюдать требования временных дорожных знаков и дорожной разметки. Объезд возможен через улицы Советская и Карла Маркса