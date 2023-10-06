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Клиенты-мошенники обманули таксистов на 62 700, 72 000 и 9 700 рублей

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#мошенничество
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Клиенты-мошенники обманули таксистов на 62 700, 72 000 и 9 700 рублей

Елецкие таксисты продиктовали данные своих карт.

В Липецкой области набирает популярность новая мошенническая схема. Клиенты-мошенники заказывают такси и просят перевозчиков продиктовать данные своей карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 43-летнему ельчанину поступил заказ от неизвестного, который попросил отвезти свою знакомую, предупредив, что женщина не знает русский язык и не имеет при себе денег. Мужчина пообещал лично оплатить поездку. Водитель продиктовал данные карты и содержание смс-сообщений и с его счета пропали 62 700 рублей.

Аналогичные случаи произошли в Ельце ещё с двумя таксистами. Мужчины  откликнулись на заказы мошенников и также передали им конфиденциальную информацию. С их счетов были списаны 72 000 и 9 700 рублей.

А 33-летняя липчанка перевела около 1 095 000 рублей «сотруднику биржи», надеясь на получение прибыли от торговли ценными бумагами. Мошенник, которому она перечисляла деньги на расчётный счёт, перестал выходить на связь и оставил женщину ни с чем.

Торговлю на бирже осваивала и 77-летняя пенсионерка: она доверилась «брокеру» и потеряла около 909 000 рублей.
1 400
#мошенничество
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Комментарии (1)

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Прохожий

19 минут назад
Куда катится мир? Ну ладно 33-х, у ней вся жизнь впереди, вот и повелась. Но 77-х летняя и брокер вместо замаливания грехов, наверное в мечтах гроб купюрами обклеивала
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