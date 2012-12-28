Все новости
Общество
431
28 минут назад
2

ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов

Сэкономленные средства Фонд потратит на другие работы, в частности, ремонты крыш.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета о планах регионального ФКР на 2026 год рассказала заместитель гендиректора Фонда Лилия Чернышова.

a069bd5e-891d-4df6-a7ab-3c093c6a95ed.jpg

Пока они более чем скромные: отремонтировать 73 многоквартирных дома на 1,9 млрд рублей. Почему так, если в 2025 году планировать отремонтировать 213 домов на 3,6 миллиарда? Лилия Чернышова ответила, что только в марте, после завершения всех обязательных процедур по проектированию и составлению смет Фонд намерен определиться с объемами работ на 2026-2028 годы. В ФКР надеются, что количество домов, где начнутся капремонты, увеличится на 199 адресов.

3a3c78c6-9cb8-49c7-bde0-643147a72d7d.jpg

Заместитель гендиректора ФКР отметила, что с этого года работа Фонда изменена: к исполнению планируются только те работы, на какие есть средства. В приоритете — замена лифтов. Все старые подъемники с истекшим сроком эксплуатации нужно заменить к 2030 году. Поэтому в прошлом году подрядчики Фонда поменяли 253 лифта, в этом пока запланировано заменить 73. Еще один приоритет — замена внутридомовых сетей и ремонт кровли. А вот на утепление фасадов Фонд больше тратится не собирается из-за дороговизны таких работ. Такое решение принял учредитель ФКР, правительство области.

Это удивило депутатов. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, вице-спикер Игорь Подзоров, депутат Наталья Щедрина сказали, что стараниями управляющих компаний в капремонты с этим видом работ попали относительно новые многоэтажки, построенные 10-15 лет назад. Таким домам полностью заменили фасады, что обошлось в кругленькие суммы. А старые дома с промерзающими стенами, которым по 50-60 лет, сдвинуты к концу очереди. Выходит, их жителям и дальше жить в квартирах, у стен которых воздух зимой остывает до 10 градусов тепла и ниже?

Приведя в пример несколько таких промерзающих старых домов в своем округе, Борис Понаморев предложил ввести дополнительные взносы на капремонт для жителей относительно новых многоэтажек, в которых ФКР успел утеплить фасады. Тем более, что такое возможно: Лилия Чернышова сообщила депутатам, что ФКР предлагает жителям тех домов, в которых сметы ремонтов выходят за пределы возможности финансирования работ из общего котла, проголосовать на общих собраниях за увеличение взносов. Правда, неизвестно, как жильцы откликаются на такие предложения.

c53d5aef-981c-41bd-a5f8-1605032375bf.jpg

Лилия Чернышова сообщила, что Фонд ежегодно просит правительство области добавить денег на капремонты. Годами дополнительные средства Фонд получал. Сделана соответствующая заявка и на этот год. Удовлетворит ли правительство области эту просьбу, покажет время, но оптимизма в словах заместителя гендиректора ФКР было мало.

У депутатов были вопросы к работе подрядчиков Фонда. По словам Чернышовой, в 2025 году заказчик предъявил 27 подрядчикам 84 требования и 221 претензию на 140 млн рублей. С кем-то пришлось судиться. Депутат Игорь Подзоров рассказал историю дома №61 на улице Неделина, капремонт в котором по вине нерадивого подрядчика идет вот уже два с половиной года. «ФКР шлет исполнителю работ претензии, а тем временем состояние дома только ухудшается». Из ответа Лилии Чернышовой депутат узнал, что в прошлом году Фонд провел пять аукционов на поиск нового подрядчика для 61-го дома, но пока безрезультатно — на них никто не заявился.

Похожую историю рассказала депутат Алина Теперик. Ремонт бывшего общежития по Вермишева, 17/2 встал после того, как жильцы некоторых комнат отказали подрядчику в доступе, а УК «Перспектива» не желает с ними судиться. Тем временем в полуотремонтированном здании невозможно жить — некоторые владельцы комнат вынуждены уйти на съемные квартиры. Что делать в таком случае? Лилия Чернышова привела пример застывшего на полпути капремонта еще в 2022 году дома. А делать в таком случае нечего кроме как обращаться управляющей компании в суд к собственникам жилых помещений, не желающих пускать на порог работников подрядных организаций.
ФКР
Липецкий горсовет
капремонт
1
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионерка
7 минут назад
Зачем утеплять старые кирпичные дома на ул. Советской и на ул. Толстого? И так всю зиму жили с открытыми форточками.
Ответить
Кешa
19 минут назад
Главное, все платят одинаково, плюс-минус, зато в одних домах лифты меняют, фасад делают, проводку меняют, а в других просто меняют батареи и окна в подъезде. Причём часто старые неблагополучные дома и общежития переносятся на более позднее время, а относительно свежие дома 35–40 лет уже ремонтируются.
Ответить
