ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов

Сэкономленные средства Фонд потратит на другие работы, в частности, ремонты крыш.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета о планах регионального ФКР на 2026 год рассказала заместитель гендиректора Фонда Лилия Чернышова.Пока они более чем скромные: отремонтировать 73 многоквартирных дома на 1,9 млрд рублей. Почему так, если в 2025 году планировать отремонтировать 213 домов на 3,6 миллиарда? Лилия Чернышова ответила, что только в марте, после завершения всех обязательных процедур по проектированию и составлению смет Фонд намерен определиться с объемами работ на 2026-2028 годы. В ФКР надеются, что количество домов, где начнутся капремонты, увеличится на 199 адресов.Заместитель гендиректора ФКР отметила, что с этого года работа Фонда изменена: к исполнению планируются только те работы, на какие есть средства. В приоритете — замена лифтов. Все старые подъемники с истекшим сроком эксплуатации нужно заменить к 2030 году. Поэтому в прошлом году подрядчики Фонда поменяли 253 лифта, в этом пока запланировано заменить 73. Еще один приоритет — замена внутридомовых сетей и ремонт кровли. А вот на утепление фасадов Фонд больше тратится не собирается из-за дороговизны таких работ. Такое решение принял учредитель ФКР, правительство области.Это удивило депутатов. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, вице-спикер Игорь Подзоров, депутат Наталья Щедрина сказали, что стараниями управляющих компаний в капремонты с этим видом работ попали относительно новые многоэтажки, построенные 10-15 лет назад. Таким домам полностью заменили фасады, что обошлось в кругленькие суммы. А старые дома с промерзающими стенами, которым по 50-60 лет, сдвинуты к концу очереди. Выходит, их жителям и дальше жить в квартирах, у стен которых воздух зимой остывает до 10 градусов тепла и ниже?Приведя в пример несколько таких промерзающих старых домов в своем округе, Борис Понаморев предложил ввести дополнительные взносы на капремонт для жителей относительно новых многоэтажек, в которых ФКР успел утеплить фасады. Тем более, что такое возможно: Лилия Чернышова сообщила депутатам, что ФКР предлагает жителям тех домов, в которых сметы ремонтов выходят за пределы возможности финансирования работ из общего котла, проголосовать на общих собраниях за увеличение взносов. Правда, неизвестно, как жильцы откликаются на такие предложения.Лилия Чернышова сообщила, что Фонд ежегодно просит правительство области добавить денег на капремонты. Годами дополнительные средства Фонд получал. Сделана соответствующая заявка и на этот год. Удовлетворит ли правительство области эту просьбу, покажет время, но оптимизма в словах заместителя гендиректора ФКР было мало.У депутатов были вопросы к работе подрядчиков Фонда. По словам Чернышовой, в 2025 году заказчик предъявил 27 подрядчикам 84 требования и 221 претензию на 140 млн рублей. С кем-то пришлось судиться. Депутат Игорь Подзоров рассказал историю дома №61 на улице Неделина, капремонт в котором по вине нерадивого подрядчика идет вот уже два с половиной года. «ФКР шлет исполнителю работ претензии, а тем временем состояние дома только ухудшается». Из ответа Лилии Чернышовой депутат узнал, что в прошлом году Фонд провел пять аукционов на поиск нового подрядчика для 61-го дома, но пока безрезультатно — на них никто не заявился.Похожую историю рассказала депутат Алина Теперик. Ремонт бывшего общежития по Вермишева, 17/2 встал после того, как жильцы некоторых комнат отказали подрядчику в доступе, а УК «Перспектива» не желает с ними судиться. Тем временем в полуотремонтированном здании невозможно жить — некоторые владельцы комнат вынуждены уйти на съемные квартиры. Что делать в таком случае? Лилия Чернышова привела пример застывшего на полпути капремонта еще в 2022 году дома. А делать в таком случае нечего кроме как обращаться управляющей компании в суд к собственникам жилых помещений, не желающих пускать на порог работников подрядных организаций.