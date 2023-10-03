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Липецкая вечЁрка: смертельная авария, арест бойца ЧВК и первый снег
Сегодня, 3 октября, на трассе Липецк-Данков погибли два человека, суд арестовал бойца ЧВК, убившего четырехлетнюю падчерицу, и синоптики предполагают, что первый снег в Липецкой области выпадет уже на этой неделе.
В ДТП погибли 47-летний водитель легковушки, его 35-летняя пассажирка — это жители Данковского района, с места аварии в больницу увезли 13-летнего подростка.
Накануне еще один автомобиль «Киа» перевернулся в Усманском районе. Пострадал водитель и три его пассажира, но несильно, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Советский суд сегодня на два месяца арестовал бойца ЧВК Владимира Власова. Того самого, который убил 1 октября четырехлетнюю падчерицу. На глазах у жены он ткнул ее ногой в грудь.
Боец в преступлении признался. Его обвиняют по статье «Убийство малолетней». Мать девочки считает, что во всем виноват алкоголь и контузия, полученная в зоне СВО. Из-за этого мужчина и начал ревновать падечирицу, решив, что жена любит ее больше, нежели их малышек-двойняшек.
Убитая горем мать пришла сегодня в суд. На ее лице не было живого места, так как она тоже пострадала от сожителя. Женщина хотела бы, чтобы его расстреляли, но так как в России действует мораторий на смертную казнь - то дали пожизненное.
При этом она рассказала, что в «вагнера» мужчина пошел не для того, чтобы заработать, а из-за патриотизма. По одной из версий он уже заявил, что хотел бы смыть преступление кровью, отправившись в Ливию.
Девочку собираются похоронить завтра.Погода вновь готовит сюрприз. Если в конце сентября был побит рекорд температурного максимума, то в конце нынешней недели на регион движется холодный фронт с запада. Ожидается понижение температуры до — 2 градусов. И если выпадут осадки, то они будут в виде мокрого снега, прогнозитруют синоптики.
— Завернуться бы в плед и развернуться к маю, а за тебя все кредиты погасили! — размечтался Заплачу.
Так что не зря в понедельник в мэрии заговорили о включении отопления на следующей неделе. Между тем, GOROD48 спросил у липчан, часто ли у них отключают в домах воду и электричество? Оказалось, что из-за отсутствия коммунальных услуг страдает все же меньшинство, но часто.
Завтра синоптики прогнозируют днем в Липецке до +21 градуса и без осадков.
Обратите внимание, что завтра в Липецкой области проверят системы оповещения. Сирены не завоют, их оценят втихую. А те, кто еще смотрит телевизор, должны знать, что в 10.43 Липецкий областной телерадиопередающий центр осуществит перехват основных российских телеканалов.
Оцените лисий танец в Верхнем парке.
— Хорошо хоть не медведи, а то и их начнут прикармливать, — испугался Коля.
Главное фото: пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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