Липецкая вечЁрка: смертельная авария, арест бойца ЧВК и первый снег

Сегодня, 3 октября, на трассе Липецк-Данков погибли два человека, суд арестовал бойца ЧВК, убившего четырехлетнюю падчерицу, и синоптики предполагают, что первый снег в Липецкой области выпадет уже на этой неделе.

На трассе Липецк-Данков сегодня столкнулись легковой автомобиль «Киа» и грузовик «Скания». По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Удар был такой силы что от «Киа» почти ничего не осталось.В ДТП погибли 47-летний водитель легковушки, его 35-летняя пассажирка — это жители Данковского района, с места аварии в больницу увезли 13-летнего подростка.Накануне еще один автомобиль «Киа» перевернулся в Усманском районе . Пострадал водитель и три его пассажира, но несильно, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Советский суд сегодня на два месяца арестовал бойца ЧВК Владимира Власова. Того самого, который убил 1 октября четырехлетнюю падчерицу. На глазах у жены он ткнул ее ногой в грудь.





Боец в преступлении признался. Его обвиняют по статье «Убийство малолетней». Мать девочки считает, что во всем виноват алкоголь и контузия, полученная в зоне СВО. Из-за этого мужчина и начал ревновать падечирицу, решив, что жена любит ее больше, нежели их малышек-двойняшек.

Убитая горем мать пришла сегодня в суд. На ее лице не было живого места, так как она тоже пострадала от сожителя. Женщина хотела бы, чтобы его расстреляли, но так как в России действует мораторий на смертную казнь - то дали пожизненное.

При этом она рассказала, что в «вагнера» мужчина пошел не для того, чтобы заработать, а из-за патриотизма. По одной из версий он уже заявил, что хотел бы смыть преступление кровью, отправившись в Ливию.

Девочку собираются похоронить завтра.