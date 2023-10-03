сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +22
В ближайшие двое суток в Липецкой области осадков не ожидается. 6 октября днем влияние на погоду начнет оказывать атмосферный фронт с запада, возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.
День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.