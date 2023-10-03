Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +22

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#погода
В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие двое суток в Липецкой области осадков не ожидается. 6 октября днем влияние на погоду начнет оказывать атмосферный фронт с запада, возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +3 до +8 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.

День 4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.
310
#погода

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