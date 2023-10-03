Общество
23 минуты назад
В ночь на воскресенье может выпасть снег
Таков предварительных прогноз липецких синоптиков.
В это трудно поверить, еще на прошлой неделе на улице стояла летняя погода, а на этой — синоптики прогнозируют первый снег!
На регион движется холодный фронт с запада. Уже в воскресенье ночью ожидается понижение температуры до — 2 градусов. В случае, если будут осадки, они выпадут в виде мокрого снега. Об этом GOROD48 рассказала начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Соломахина.
Она уточнила, что прогноз может быть скорректирован в ближайшие два дня. Стоит добавить, что в Москве синоптики также не исключают выпадение снега в первой декаде октября.
Не зря накануне на совещании в мэрии Евгения Уваркина заговорила о включении отопления на следующей неделе.
На регион движется холодный фронт с запада. Уже в воскресенье ночью ожидается понижение температуры до — 2 градусов. В случае, если будут осадки, они выпадут в виде мокрого снега. Об этом GOROD48 рассказала начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Соломахина.
Она уточнила, что прогноз может быть скорректирован в ближайшие два дня. Стоит добавить, что в Москве синоптики также не исключают выпадение снега в первой декаде октября.
Не зря накануне на совещании в мэрии Евгения Уваркина заговорила о включении отопления на следующей неделе.
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