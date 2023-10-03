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23 минуты назад

В ночь на воскресенье может выпасть снег

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#снег #погода #зима
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В ночь на воскресенье может выпасть снег

Таков предварительных прогноз липецких синоптиков.

В это трудно поверить, еще на прошлой неделе на улице стояла летняя погода, а на этой — синоптики прогнозируют первый снег!

На регион движется холодный фронт с запада. Уже в воскресенье ночью ожидается понижение температуры до — 2 градусов. В случае, если будут осадки, они выпадут в виде мокрого снега. Об этом GOROD48 рассказала начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Соломахина.

Она уточнила, что прогноз может быть скорректирован в ближайшие два дня. Стоит добавить, что в Москве синоптики также не исключают выпадение снега в первой декаде октября.

Не зря накануне на совещании в мэрии Евгения Уваркина заговорила о  включении отопления на следующей неделе.
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#снег #погода #зима
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Комментарии (1)

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Включите отопление, сезонов вообще не стало, после лета сразу зима
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