«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Сегодня в Липецке: день пионерии, более 100 улиц без воды, благородные мужчины против сокращения рабочего дня у женщин
Происшествия
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сегодня, 11:04
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Пять серьезных аварий произошли за пятницу и выходные дни
В этих ДТП пострадали шесть человек.
В этот же день на дороге Липецк – Грязи столкнулись «Ссанг Йонг» под управлением 30-летнего водителя и «Фольксваген» с 49-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 20-летний пассажир «Фольксвагена», его госпитализировали.
Во дворе на улице Ильича произошло столкновение электросамоката под управлением 9-летнего мальчика и автомобиля «Шкода» с 45-летним водителем. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
17 мая в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 22-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 38-летней женщиной за рулем. В больницу попала женщина-водитель.
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