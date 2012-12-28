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сегодня, 11:04
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Пять серьезных аварий произошли за пятницу и выходные дни

В этих ДТП пострадали шесть человек.

16 мая около шести часов вечера на трассе Орел – Тамбов столкнулись мотоцикл под управлением 15-летнего подростка и автомобиль «Хендай» с 47-летним водителем. В аварии пострадали мотоциклист и его 13-летний пассажир. Подростков доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В этот же день на дороге Липецк – Грязи столкнулись «Ссанг Йонг» под управлением 30-летнего водителя и «Фольксваген» с 49-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 20-летний пассажир «Фольксвагена», его госпитализировали.

Во дворе на улице Ильича произошло столкновение электросамоката под управлением 9-летнего мальчика и автомобиля «Шкода» с 45-летним водителем. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

17 мая в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 22-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 38-летней женщиной за рулем. В больницу попала женщина-водитель. 







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Комментарии (1)

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сегодня, 11:09
Опять 15-летние за рулем,,
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