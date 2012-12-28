Происшествия
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сегодня, 13:15
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Двое покупателей машин нарвались на мошенников
Один потерпевший обратился в полицию в Данкове, второй — в Ельце.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Данкове 56-летний мужчина переписывался с мошенником под видом продавца автомобиля в Telegram и перевёл ему 400 000 рублей. А в Ельце машину хотел купить 24-летний мужчина — он лишился 39 800 рублей.
В посёлке Лев Толстой 58-летний мужчина пытался через мессенджер получить дополнительный заработок на бирже — мошенникам он перевёл миллион рублей.
В Ельце 20-летняя девушка перевела 433 000 рублей на «безопасный счёт». А в Липецке 20-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 300 000 рублей.
В Липецке 19-летняя девушка пыталась заработать на инвестициях и лишилась 48 000 рублей. Таким же образом 70-летняя пенсионерка потеряла 40 000 рублей.
28-летняя липчанка пыталась купить билеты в театр. Но оказалось — она попала на фишинговый сайт. Женщина перешла по одноразовой ссылке и её счёта списали всё, что там было — более 200 000 рублей.
А в Усмани 19-летней девушке позвонили в мессенджере «сотрудники банка» и сообщили о письме на почте на её имя. В результате она лишилась 23 000 рублей.
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