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сегодня, 13:15
9

Двое покупателей машин нарвались на мошенников

Один потерпевший обратился в полицию в Данкове, второй — в Ельце.

За выходные в полицию в Липецкой области обратились сразу двое мужчин, обманутых при покупке машин.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Данкове 56-летний мужчина переписывался с мошенником под видом продавца автомобиля в Telegram и перевёл ему 400 000 рублей. А в Ельце машину хотел купить 24-летний мужчина — он лишился 39 800 рублей.

В посёлке Лев Толстой 58-летний мужчина пытался через мессенджер получить дополнительный заработок на бирже — мошенникам он перевёл миллион рублей.

В Ельце 20-летняя девушка перевела 433 000 рублей на «безопасный счёт». А в Липецке 20-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 300 000 рублей.

В Липецке 19-летняя девушка пыталась заработать на инвестициях и лишилась 48 000 рублей. Таким же образом 70-летняя пенсионерка потеряла 40 000 рублей.

28-летняя липчанка пыталась купить билеты в театр. Но оказалось — она попала на фишинговый сайт. Женщина перешла по одноразовой ссылке и её счёта списали всё, что там было — более 200 000 рублей.

А в Усмани 19-летней девушке позвонили в мессенджере «сотрудники банка» и сообщили о письме на почте на её имя. В результате она лишилась 23 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Если надо то найдут
сегодня, 18:05
Долиной быстро нашли кто кинул, простой смертный это приговор...
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Mikl
сегодня, 17:23
Какая правоохранительная организация занимается борьбой с мошенниками?Судя по телевизионной передаче "Решала" этим занимается полиция по подследственности. Учитывая резонансные дела с мошенничеством дела у полиции не очень идут , видим раскрываются мошенничества но результата нет. Мошенников сажают в тюрьмы а вот пострадавшие так и не получают свои денежные средства. Где деньги?
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знающий
сегодня, 17:08
Не перевелись на Руси дураки, не читающие новости о мошенниках. Наверное зависают в телефонах...
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Мистер очевидность
сегодня, 16:10
кажется что всем халява упала с небес и для них жизнь это как компьютерная игра)))
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Иван да Марья
сегодня, 16:07
Когда люди сами бабло отдают после пару слов без гипноза , а по своей дурости и безграмотности , найдётся дюжина ушлых кто захочет это поставить на производство..
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Нонка
сегодня, 16:00
Да -письмо на почте это уже что то
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Бабаха
сегодня, 15:49
Блин мошенники активизировались видя какие вы безголовые)))
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Буквоеда
сегодня, 14:12
...56-летний мужчина переписывался с мошенником -- не под видом продавца, а с мошенником, выдававшим себя за продавца. А то получается, как будто 56-летний покупатель выдавал себя за продавца.
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Умора!
сегодня, 14:07
Чё
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