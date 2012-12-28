В Липецке – большое отключение холодной воды

19 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям 24 микрорайона, Сырского Рудника-Коровино, поселков Дачный, Матырский, Новая Жизнь, станции Казинка.





Подвоз воды будет организован по адресам: улица П. Смородина, 24, улица Светлова, 29, улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова, №№ 13а, 13б, 15, 20б, 24а по улице П. Смородина, №№ стр. 28а, 34а по проспекту 60 лет СССР, №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 1б в переулке Виноградном, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной.Подачу холодной воды также временно приостановят в этот период жителям частного сектора улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.19 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в садоводчествах «Венера», «Весна», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник».С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 11, 22а по улице Ангарской, №№ 10, 12, 14, 15а, 16 по улице Детской, №№ 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 13, 15, 17 в переулке Рудном.