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Происшествия
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сегодня, 10:31
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Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины
Об инциденте стало известно в субботу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информация из больницы поступила в правоохранительные органы 17 мая.
— Предположительно, травмы были получены во время проведения строительных работ. Точные причины будут установлены в ходе проверки, — дополнили в полиции.
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