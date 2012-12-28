Полиция устанавливает обстоятельства падения с высоты мужчины

Об инциденте стало известно в субботу.



Мужчина с признаками падения с высоты был госпитализирован из села Фащевка Грязинского района.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информация из больницы поступила в правоохранительные органы 17 мая.— Предположительно, травмы были получены во время проведения строительных работ. Точные причины будут установлены в ходе проверки, — дополнили в полиции.