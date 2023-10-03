Общество

30 минут назад

Завтра в Липецкой области проверят системы оповещения

4 393
#учения
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Завтра в Липецкой области проверят системы оповещения

Также будет осуществлен перехват цифровых каналов.

На 4 октября в России назначена масштабная проверка систем оповещения.

В Липецкой области проверка системы оповещения будет проведена без запуска электросирен и громкоговорителей. Кроме того, в 10:43 Липецким областным телерадиопередающим центром будет осуществлен перехват пакета цифровых каналов Российской телевизионной и радиовещательной сети. В него входят Первый канал, Россия — 1, Россия — 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-центр.

«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поэтому крайне важно поддерживать и регулярно проверять её работоспособность», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.
4 393
#учения
1

Комментарии (4)

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Спрутс

5 минут назад
А если не дай Бог будет ЧП, мы ничего не услышим? Мы что, выбросили сирены в мусор?
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Алькаш

6 минут назад
У меня тв-ящика нет,куда оповещение придёт?И радио советское не слушаю.
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Алькаш

8 минут назад
А куда бежать?
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Коммунист

15 минут назад
А что случилось?
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