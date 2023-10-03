Завтра в Липецкой области проверят системы оповещения

Также будет осуществлен перехват цифровых каналов.

На 4 октября в России назначена масштабная проверка систем оповещения.



В Липецкой области проверка системы оповещения будет проведена без запуска электросирен и громкоговорителей. Кроме того, в 10:43 Липецким областным телерадиопередающим центром будет осуществлен перехват пакета цифровых каналов Российской телевизионной и радиовещательной сети. В него входят Первый канал, Россия — 1, Россия — 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-центр.



«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поэтому крайне важно поддерживать и регулярно проверять её работоспособность», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.

