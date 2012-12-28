«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео

Сложно остаться равнодушным, когда мать измывается над своими детьми, один из которых — инвалид.

В областных соцсетях распространяется шокирующее видео, на котором жительница села Агроном Лебедянского района издевается над своими детьми.Разместить у себя мы его не можем, контент максимально жёсткий: женщина сама снимает на телефон унижения малолетних: обзывает детишек, грозится ударить «с ноги», ошпарить кипятком и т.д. Одна маленькая девочка спит, мать будит её в грубой форме, вторая дочка пытается забаррикадироваться в комнате. В доме страшный бардак.В сетях пишут, что дама по имени Галина сама выложила эту жесть в сеть, но затем удалила. Однако неравнодушные люди успели сохранить страшные кадры для органов опеки.Как удалось выяснить GOROD48, в семье четверо детей, все — погодки, рождены с 2015 по 2018 гг., один ребёнок инвалид. Несколько лет назад женщину бросил отец детей, тогда проблемы начались у всей семьи. Периодически дама начинает срываться и в эти периоды жизнь ребятишек превращается в кошмар, запечатленный на видео — претензии, оскорбления и т.д. Затем женщина приходит в себя и семейство живёт обычной жизнью.Несколько раз мать четверых ребятишек попадала в поле зрения органов опеки. Но факты побоев и истязания детей установлены не были, дело никогда не доходило до рукоприкладства, сыпались лишь угрозы. И согласно политике государства на сбережение семьи, женщине давали второй (третий, четвёртый…) шанс.После публикации видео ребятишек направили на обследование в больницу, там должны будут подтвердить или опровергнуть факт истязаний. Из семьи их официально не изымали, родительских прав мать никто не лишал. Саму женщину направили на консультацию к психиатру.Тем не менее, скандальное видео привлекло внимание и полиции. Там инициировали проверку.— Факт зарегистрирован в органах внутренних дел, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Несовершеннолетние дети находятся в учреждении здравоохранения. Действиям гражданки будет дана правовая оценка.