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Происшествия
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Происшествия
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9075
вчера, 15:00
66

«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео

Сложно остаться равнодушным, когда мать измывается над своими детьми, один из которых — инвалид.

В областных соцсетях распространяется шокирующее видео, на котором жительница села Агроном Лебедянского района издевается над своими детьми.

Разместить у себя мы его не можем, контент максимально жёсткий: женщина сама снимает на телефон унижения малолетних: обзывает детишек, грозится ударить «с ноги», ошпарить кипятком и т.д. Одна маленькая девочка спит, мать будит её в грубой форме, вторая дочка пытается забаррикадироваться в комнате. В доме страшный бардак.

В сетях пишут, что дама по имени Галина сама выложила эту жесть в сеть, но затем удалила. Однако неравнодушные люди успели сохранить страшные кадры для органов опеки.

Как удалось выяснить GOROD48, в семье четверо детей, все — погодки, рождены с 2015 по 2018 гг., один ребёнок инвалид. Несколько лет назад женщину бросил отец детей, тогда проблемы начались у всей семьи. Периодически дама начинает срываться и в эти периоды жизнь ребятишек превращается в кошмар, запечатленный на видео — претензии, оскорбления и т.д. Затем женщина приходит в себя и семейство живёт обычной жизнью.

Несколько раз мать четверых ребятишек попадала в поле зрения органов опеки. Но факты побоев и истязания детей установлены не были, дело никогда не доходило до рукоприкладства, сыпались лишь угрозы. И согласно политике государства на сбережение семьи, женщине давали второй (третий, четвёртый…) шанс.

После публикации видео ребятишек направили на обследование в больницу, там должны будут подтвердить или опровергнуть факт истязаний. Из семьи их официально не изымали, родительских прав мать никто не лишал. Саму женщину направили на консультацию к психиатру.

Тем не менее, скандальное видео привлекло внимание и полиции. Там инициировали проверку.

— Факт зарегистрирован в органах внутренних дел, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Несовершеннолетние дети находятся в учреждении здравоохранения. Действиям гражданки будет дана правовая оценка.
Жестокость
материнство
опека
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Комментарии (66)

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Сокол
16 минут назад
Соседей опросили? Что это у неё: нервный срыв если, успокоительные покапать. А, если не первый раз детей изводит, то лишать родительских прав и в тюрьму такую ловкую. Пусть там свою прыть показывает. Любит жестокость - пусть отправляется к себе подобным! Детей надо спасать!
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Дед в сорок лет
23 минуты назад
Любая мать за свою кровиночку жизнь отдаст! А эта... Сама издевается! Женщины, что с вами? Зачем рожать? Чтобы было над кем издеваться? Отец семейства - нет слов! Над детьми издеваются, а он в кусты! Муж и жена - одна сатана: вот им обоим на своих детей наплевать. Жуткая история.
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Ку-ку
30 минут назад
А чего она бесится - мужика хочет? Детей от такой нужно изымать, пока не убила и не покалечила физически (морально, они давно искалечины). Никому дела нет до детей! Вот это жизнь! Папаша тоже хорош: сбежал от ненормальной, а дети причём? Детей зачем с ней бросил?
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Баба Галя
36 минут назад
Бабушки, дедушки есть у этих несчастных детей? Или вся родня психически больная? Куда родственники смотрят? Детей не жалко? Ждут, пока она убьёт их, чтобы отомстить бросившему мужу? Где опека? Ау, люди! Дети в опасности? Рождаемость снизилась, так хоть уже родившихся берегите!
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Интересно!
40 минут назад
Помочь матери! Как? Мужика ей привести? Нарожала одного за другим, а дети теперь виноваты. Класс! А детям кто поможет? Им психику каждый день ломает собственная мамаша!
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……
47 минут назад
Надо попробовать помочь матери…
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!?!?
41 минуту назад
Так в чём же дело? Помоги.
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Собакен
49 минут назад
Человек - самый лютый зверь на земле! Так изощрённо издеваться над своим потомством может только мать в человеческом обличии. В тюрьме её место! Пусть и на себе испытывает, что такое унижение, боль, несправедливость, отчаяние, страх! Ей даже в тюрьме будет легче: там ЧУЖИЕ! А кого, когда измывается над тобой самый любимый и родной человек - МАМА?!
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Тоже мать
54 минуты назад
Не верю, что любящая, заботливая мама в одночасье превратилась в жестокую, неуравновешенную садистку! Значит, эта дама всегда была такой. Уход мужа из семьи мог лишь усугубить её состояние. Знаю женщину, у которой четверо сыновей. Муж бросил её. Ушёл к другой. Не помогает. НО Татьяна, как была, так и осталась МАМОЙ с большой буквы!
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МАЛИНА ШИП
59 минут назад
Мой старший сын усыновленный. Соглашусь с Иваном: всем малышам хочется, чтобы была мама! Пусть она пьёт, бьёт... Только пусть будет! Интернат - это безумно сложная тема: чужие люди рядом. Хорошо, если они проявят неравнодушие. НО терпеть регулярные издевательства от родной матери - это за гранью! Как это, когда мать даже над спящим дитём издевается? Это, вообще, что? Вот он, ад на земле: есть дети, только они не, нужны.
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Иван.
вчера, 22:55
В возросте 5-7лет очень хочеться родную маму,,,хоть алкашку лижбы Маму,да хоть какую нибудь. И ненавидеш воспитателей в интернате. А в 20 лет она захочет встретиться,но тебе это ненадо,,,проходили. Не нужны ей ребятишки.Она и сама им не рада.не судите ее. Она больна собой.
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