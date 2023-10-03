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В перевернувшемся автомобиле «Киа» пострадали четыре человека

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#ДТП
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В перевернувшемся автомобиле «Киа» пострадали четыре человека

А в Липецке ищут водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места ДТП.

2 октября около 14:30 в Усманском районе на дороге станция Дрязги – примыкание к автодороге Липецк – Усмань 31-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в результате пострадали сам водитель и три его пассажира. После оказания помощи все они были отпущены.

В Ельце в 8:00 на трассе «Дон» столкнулись грузовик «КамАЗ» с 68-летним мужчиной за рулем и автомобиль «ВАЗ-2112» с 18-летним водителем. В результате парня с травмами госпитализировали.



В Липецке около 13:30 на Колхозном проезде, по предварительным данным, неизвестный водитель сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка была госпитализирована, водителя ищут.
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#ДТП
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Комментарии (1)

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Фокс

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31-летний водитель «Киа» не справился с управлением. Так ведь дождик был, достаточно слегка задеть жирную обочину- и вот итог
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