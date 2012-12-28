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сегодня, 12:36
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Деньги за кухню стоимостью в 172 400 рублей пришлось взыскивать через суд

Суд защитил права потребителя и взыскал с предпринимателя втрое больше — 571 700 рублей плюс госпошлину.

Елецкий городской суд рассмотрел иск заказавшей кухню женщины к ее изготовителю о расторжении договора, взыскании уплаченных денег, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё 28 сентября 2023 года ельчанка заключила с индивидуальным предпринимателем договор на изготовление и поставку кухни по индивидуальным размерам и заплатила за мебель 172 400 рублей.

Кухня должны была быть готова до 22 декабря 2023 года. Но предприниматель спустя больше года привез заказчице в разобранном виде только несколько ящиков. И тогда женщина пошла в суд.

«В суде предприниматель не отрицал факта невыполнения договора и того, что кухня заказчице не передана. Но при этом он ссылался на различные обстоятельства, не позволившие ему выполнить условия договора, в числе которых болезнь детей, наличие в помещении, где должна была быть установлена кухня, коммуникаций и труб, неровность стен в этом помещении, наличие других заказов», — сообщили в объединённой в пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Но при по договору мебель на заказ как раз должна была сделана по замерам этого помещения, которые должен был произвести сам же предприниматель.

Суд встал на сторону заказчицы. С предпринимателя взыскали 172 400 рублей за саму кухню, неустойку в том же размере, штраф в 179 900 рублей, компенсацию морального вреда в 15 000 рублей, судебные расходы в 32 000 рублей — а всего 571 700 рублей плюс госпошлину в 14 120 рублей.



права потребителей
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Житель
сегодня, 15:31
Я тоже взыскал, только приставы говорят, что денег на счетах ООО нет. Все деньги мимо своей кассы ООО получает - на счет ИП. Такие дела.
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Гостья
сегодня, 21:07
А вот ИП -ики отвечают всем своим имуществом, к приставам сходите на балансе ООО может что то есть для ареста.
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Гостья
сегодня, 20:57
А вот ИП -ики отвечают всем своим имуществом, к приставам сходите на балансе ООО может что то есть для ареста.
Ответить
Гостья
сегодня, 20:47
А вот ИП -ики отвечают всем своим имуществом, к приставам сходите на балансе ООО может что то есть для ареста.
Ответить
Конский ценник
сегодня, 14:10
за поделки из ДСП)))
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Правильно
сегодня, 14:02
Люблю читать такие статьи
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Зося
сегодня, 13:59
Взыскать не равно получить.
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