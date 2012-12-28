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Происшествия
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сегодня, 10:17
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За историю многодетной матери из Агронома взялся Следком
СК начал доследственную проверку действий женщины, унижавшей своих детей.
«Информация сопровождается видеозаписями, снятой самой женщиной, матерью четверых детей. Она выражается в адрес малолетних грубой нецензурной бранью, оскорбляет и унижает их, причиняя психические страдания», — говорится в сообщении Следкома.
Кроме того СК инициировал передачу материалов проверки этого случая, которую проводит полиция, в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения.
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