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1231
сегодня, 10:17
7

За историю многодетной матери из Агронома взялся Следком

СК начал доследственную проверку действий женщины, унижавшей своих детей.

СУ СК России по Липецкой области начата доследственная проверка по сообщению в соцсетях об издевательствах жительницы Лебедянского района над своими детьми.

«Информация сопровождается видеозаписями, снятой самой женщиной, матерью четверых детей. Она выражается в адрес малолетних грубой нецензурной бранью, оскорбляет и унижает их, причиняя психические страдания», — говорится в сообщении Следкома.

Кроме того СК инициировал передачу материалов проверки этого случая, которую проводит полиция, в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения.

Жестокость
материнство
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Анна
7 минут назад
Данко пора с ней что-то делать. Все знают, что она неадекватная. И все молчат.
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Соседи
8 минут назад
Её уже пугали, грозили, предупреждали. Она ненормальная - нет смысла в беседах. Детей вышвырнет из окна - будет вам беседа.
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Для мистера очевидность!
сегодня, 11:22
Стали непозволительно много издеваться над своими же детьми! Мамаши по-всякому измываются над малолетними и своим сожителями разрешают.
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Мистер очевидность
сегодня, 10:59
Стали непозволительно много лезть в личную и семейную жизнь незнакомых людей...
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Лиза
сегодня, 10:50
Надеюсь, детей заберут у этой горе-мамашки и она получит срок за издевательство над детьми!
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Лёха
25 минут назад
А в детдоме им лучше будет? Моё предложение провести профилактическую беседу, попугать мать сроком, наказать штрафом.
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Валя
сегодня, 10:35
Детей спасите от не нормальной мамаши.
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