Два человека погибли в столкновении «Киа» с грузовиком на трассе Липецк-Данков

С места ДТП также госпитализирован ребёнок.

Сегодня на 40-м километре трассы Липецк-Данков произошло жуткое ДТП: столкнулись легковой автомобиль «Киа» и грузовик «Скания».— По предварительным данным, водитель «Киа» выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком. В ДТП погибли два человека, кроме того, с места аварии госпитализирован подросток, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.