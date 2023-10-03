Происшествия

52 минуты назад

Два человека погибли в столкновении «Киа» с грузовиком на трассе Липецк-Данков

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#ДТП
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Два человека погибли в столкновении «Киа» с грузовиком на трассе Липецк-Данков

С места ДТП также госпитализирован ребёнок.

Сегодня на 40-м километре трассы Липецк-Данков произошло жуткое ДТП: столкнулись легковой автомобиль «Киа» и грузовик «Скания».

— По предварительным данным, водитель «Киа» выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком. В ДТП погибли два человека, кроме того, с места аварии госпитализирован подросток, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

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Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#ДТП
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Комментарии (1)

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Фокс

19 минут назад
Уже ничего не хочется писать. Вот оно стоило того? Куда летим?
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