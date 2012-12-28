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сегодня, 12:59
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Кафе закрыли на 10 суток из-за санитарных нарушений

Предприниматель в суде вину признал.

Елецкий городской суд приостановил деятельность кафе на улице Радиотехнической на 10 суток из-за санитарных нарушений: индивидуальный предприниматель был привлечён к ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, нарушения в кафе вскрылись в ходе внеплановой выездной проверки территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах.

«Выявлены такие нарушения, как отсутствие производственного лабораторного контроля, не регулярно проводятся дезинсекционные мероприятия, разделочные столы, разделочные доски и разделочные ножи не промаркированы, приготовление готовой продукции, жарка, мытье кухонной посуды осуществляется в одном помещении, для сбора пищевых отходов отсутствует емкость с плотно закрывающейся крышкой, не созданы условия для хранения личной и санитарной одежды сотрудников, для уборки помещений кафе используют не промаркированный уборочный инвентарь, помещение кухни захламлено пластиковыми коробками, пустыми пластиковыми ведрами, не созданы условия, необходимые для правильного и безопасного наведения и хранения дезинфицирующих средств», — отметили в суде.

Предприниматель в суде вину признал и сообщил, что уже частично устранил выявленные нарушения и намерен в ближайшее время сделать это до конца.
общепит
Роспотребнадзор
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Так как есть
сегодня, 18:01
Абсолютно так же и возможно хуже в любой шаурме г. Липецка, особенно на остановках, им руки помыть негде, не воды, не туалета. А роспотребу пофиг.
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знающий
сегодня, 17:11
Люди обленились дома готовить, деньги есть - идут в кафе или ресторан. Не жалуйтесь, господа, если диарея из разных дырок попрет!
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...
сегодня, 15:45
Проверки, особенно внеплановые, внезапные нужны. Не надо дожидаться отравлений!!!
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...
сегодня, 15:35
Сейчас везде запреты на любые проверки, интересно кого там отравили что даже проверку провели
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А Вы
сегодня, 14:56
Ещё в таких кафешках кушаете?Пфу!
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Общественник
сегодня, 14:28
«Хуторок» на ж/д вокзале закройте , вот где антисанитария !!!.
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таракан
сегодня, 18:39
а нам нравится)
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Зося
сегодня, 13:57
В любое кафе или ресторан заходи будет не лучше
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