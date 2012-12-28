Общество
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сегодня, 12:59
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Кафе закрыли на 10 суток из-за санитарных нарушений
Предприниматель в суде вину признал.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, нарушения в кафе вскрылись в ходе внеплановой выездной проверки территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах.
«Выявлены такие нарушения, как отсутствие производственного лабораторного контроля, не регулярно проводятся дезинсекционные мероприятия, разделочные столы, разделочные доски и разделочные ножи не промаркированы, приготовление готовой продукции, жарка, мытье кухонной посуды осуществляется в одном помещении, для сбора пищевых отходов отсутствует емкость с плотно закрывающейся крышкой, не созданы условия для хранения личной и санитарной одежды сотрудников, для уборки помещений кафе используют не промаркированный уборочный инвентарь, помещение кухни захламлено пластиковыми коробками, пустыми пластиковыми ведрами, не созданы условия, необходимые для правильного и безопасного наведения и хранения дезинфицирующих средств», — отметили в суде.
Предприниматель в суде вину признал и сообщил, что уже частично устранил выявленные нарушения и намерен в ближайшее время сделать это до конца.
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