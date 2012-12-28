Кафе закрыли на 10 суток из-за санитарных нарушений

Предприниматель в суде вину признал.

Елецкий городской суд приостановил деятельность кафе на улице Радиотехнической на 10 суток из-за санитарных нарушений: индивидуальный предприниматель был привлечён к ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, нарушения в кафе вскрылись в ходе внеплановой выездной проверки территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах.«Выявлены такие нарушения, как отсутствие производственного лабораторного контроля, не регулярно проводятся дезинсекционные мероприятия, разделочные столы, разделочные доски и разделочные ножи не промаркированы, приготовление готовой продукции, жарка, мытье кухонной посуды осуществляется в одном помещении, для сбора пищевых отходов отсутствует емкость с плотно закрывающейся крышкой, не созданы условия для хранения личной и санитарной одежды сотрудников, для уборки помещений кафе используют не промаркированный уборочный инвентарь, помещение кухни захламлено пластиковыми коробками, пустыми пластиковыми ведрами, не созданы условия, необходимые для правильного и безопасного наведения и хранения дезинфицирующих средств», — отметили в суде.Предприниматель в суде вину признал и сообщил, что уже частично устранил выявленные нарушения и намерен в ближайшее время сделать это до конца.