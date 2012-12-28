В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +20

19 мая Липецкая область окажется под влиянием западных циклонов – пройдут дожди. 20 и 21 мая влияние циклонов ослабнет, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром гроза. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.