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вчера, 17:00
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В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +20

19 мая Липецкая область окажется под влиянием западных циклонов – пройдут дожди. 20 и 21 мая влияние циклонов ослабнет, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром гроза. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.

День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
баба Маша
вчера, 21:00
сегодня тоже писали дожди И где они ?Пальцем в небо
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Костья
вчера, 17:18
Не люблю эту жару-духоту.Снова повылетают все это жалящие насекомые.Опять придется под мухами ходить.
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