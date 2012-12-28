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«Периодически теряет разум после ухода мужа» — в сети появилось жёсткое и скандальное видео
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +20
19 мая Липецкая область окажется под влиянием западных циклонов – пройдут дожди. 20 и 21 мая влияние циклонов ослабнет, существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром гроза. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.
День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.
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