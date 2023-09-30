Последний день сентября принес в Липецк второй подряд температурный рекорд

Сегодня, 30 сентября, температурный максимум прибавил почти три градуса.

Сегодня в Липецке второй день подряд погода обновила температурный рекорд за историю наблюдений - воздух в областном центре прогрелся до +25,5 градуса. Как пояснили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предыдущий максимум этого дня принадлежал 2005 году. Тогда столбик ртутного термометра показал +22,7 градуса.