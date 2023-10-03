Общество
57 минут назад
В побелевшей Липовке выявили превышение ПДК по двум веществам
Там нашли превышение ПДК по ионам аммония и анионоактивным ПАВ.
В ходе обследования акватории реки Липовка, расположенной выше по течению от улицы Доватора в Липецке, были выявлены предполагаемые источники загрязнения водного объекта и несанкционированного сброса сточных вод – это сооружения, предназначенные для сбора и отведения дождевых, талых и иных вод. Об этом GOROD48 сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
«Одновременно с проведенным осмотром специалистами экологической лаборатории отобраны пробы сточной (сбрасываемой воды) и природной воды (воды из водного объекта) для ее последующего лабораторного исследования.
В результате в пробах воды, отобранной из реки Липовка в районе улицы Доватора выявлены превышения предельно допустимой концентрации по двум веществам (аммоний-ион и анионоактивные ПАВ). При этом, отобранная природная вода не оказывает токсическое воздействие на тест-организмы», — отметили в управлении.
Результаты проведенных обследований переданы в прокуратуру.
По информации Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, продолжается работа по обследованию сетей ливневой канализации протяженностью порядка семи километров, направленная на установление источников загрязнения.
Управлением экологии в адрес МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» подготовлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.
«Одновременно с проведенным осмотром специалистами экологической лаборатории отобраны пробы сточной (сбрасываемой воды) и природной воды (воды из водного объекта) для ее последующего лабораторного исследования.
В результате в пробах воды, отобранной из реки Липовка в районе улицы Доватора выявлены превышения предельно допустимой концентрации по двум веществам (аммоний-ион и анионоактивные ПАВ). При этом, отобранная природная вода не оказывает токсическое воздействие на тест-организмы», — отметили в управлении.
Результаты проведенных обследований переданы в прокуратуру.
По информации Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, продолжается работа по обследованию сетей ливневой канализации протяженностью порядка семи километров, направленная на установление источников загрязнения.
Управлением экологии в адрес МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» подготовлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.
Сергей
Сергей
ё
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нквд