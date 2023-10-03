Общество

57 минут назад

В побелевшей Липовке выявили превышение ПДК по двум веществам

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#экология #природа
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Там нашли превышение ПДК по ионам аммония и анионоактивным ПАВ.

В ходе обследования акватории реки Липовка, расположенной выше по течению от улицы Доватора в Липецке, были выявлены предполагаемые источники загрязнения водного объекта и несанкционированного сброса сточных вод – это сооружения, предназначенные для сбора и отведения дождевых, талых и иных вод. Об этом GOROD48 сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

«Одновременно с проведенным осмотром специалистами экологической лаборатории отобраны пробы сточной (сбрасываемой воды) и природной воды (воды из водного объекта) для ее последующего лабораторного исследования.

В результате в пробах воды, отобранной из реки Липовка в районе улицы Доватора выявлены превышения предельно допустимой концентрации по двум веществам (аммоний-ион и анионоактивные ПАВ). При этом, отобранная природная вода не оказывает токсическое воздействие на тест-организмы», — отметили в управлении.

Результаты проведенных обследований переданы в прокуратуру.

По информации Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, продолжается работа по обследованию сетей ливневой канализации протяженностью порядка семи километров, направленная на установление источников загрязнения.

Управлением экологии в адрес МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» подготовлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.
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#экология #природа
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Комментарии (5)

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Сергей

23 минуты назад
Прачечных в городе НЕТ,водоотведение смешиваеться с канализационными стоками. Выходит это от авто мойки. А моек замкнутого типа, в городе НЕТ, есть только оборудование для подачи химии. Вопрос? Куда и как сливаеться то что остаётся после использования?
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Сергей

26 минут назад
Поверхностно-активные вещества или ПАВы – особые химические соединения, состав которых разрабатывается специально для удаления прочих загрязнений с различных поверхностей
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ё

38 минут назад
Вода не оказывает токсического воздействия на микроорганизмы, следовательно пригодна к использованию. А источник сей живительной влаги так и не нашли.
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все

38 минут назад
и потекли молочные реки!!!!!
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нквд

44 минуты назад
Молодцы. не оказывает токсического воздействия на микроорганизмы . тогда пейте ее!!!
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