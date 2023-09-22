Общество
сегодня, 15:51
На улице Доватора — молочные реки, кисельные берега
Выглядит красиво, но сама ситуация настораживает.
Река Липовка в Каменном логу в районе улицы Доватора побелела.
«Речка жутко воняет, так ещё и белого цвета. Прямо как в сказке: молочные реки, кисельные берега», — поделился впечатлениями липецкий блогер Олег Родивилов.
GOROD48 направил официальный запрос в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области по поводу побелевшей воды в Липовке.
«Речка жутко воняет, так ещё и белого цвета. Прямо как в сказке: молочные реки, кисельные берега», — поделился впечатлениями липецкий блогер Олег Родивилов.
GOROD48 направил официальный запрос в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области по поводу побелевшей воды в Липовке.
Однако
Липчанин
Гостья1
Ну
ё
Гость
Рыбак
Ванька Грозный