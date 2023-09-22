Общество

сегодня, 15:51

На улице Доватора — молочные реки, кисельные берега

8 801
#экология #природа
3

Выглядит красиво, но сама ситуация настораживает.

Река Липовка в Каменном логу в районе улицы Доватора побелела.

«Речка жутко воняет, так ещё и белого цвета. Прямо как в сказке: молочные реки, кисельные берега», — поделился впечатлениями липецкий блогер Олег Родивилов.



GOROD48 направил официальный запрос в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области по поводу побелевшей воды в Липовке.
8 801
#экология #природа
3

Комментарии (8)

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Однако

5 минут назад
Надо убрать третий отдел с Доватора и всё нормализуется...
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Липчанин

31 минуту назад
Уже как месяц так течёт, живу на 15 микрорайоне, каждый день такое наблюдаю
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Гостья1

46 минут назад
Молочные реки,а какое производство выше по течению,не молокозавод?
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Ну

48 минут назад
Поседела река, постарела.
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ё

48 минут назад
Вы где - защитники природы!
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Гость

51 минуту назад
У парка Победы, то же самое
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Рыбак

сегодня, 16:02
А где-то ниже помрёт рыба, скажут сетями всю выловили
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Ванька Грозный

сегодня, 15:56
Красотища-то какая , лепота !!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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