На улице Доватора — молочные реки, кисельные берега

Выглядит красиво, но сама ситуация настораживает.

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Река Липовка в Каменном логу в районе улицы Доватора побелела.«Речка жутко воняет, так ещё и белого цвета. Прямо как в сказке: молочные реки, кисельные берега», — поделился впечатлениями липецкий блогер Олег Родивилов.GOROD48 направил официальный запрос в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области по поводу побелевшей воды в Липовке.