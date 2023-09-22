Общество
29 минут назад
Областная экологическая лаборатория выехала для отбора проб воды в побелевшей Липовке
Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды выехал на место с областной экологической лабораторией.
Сегодня мы сообщили, что река Липовка в Каменном логу в районе улицы Доватора побелела. На место уже выехали экологи.
«Экологи оперативно отреагировали на поступивший сигнал о загрязнении реки Липовки в районе улицы Доватора. Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды выехал на место с областной экологической лабораторией для осмотра и отбора проб воды из водного объекта. По результатам исследований будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили GOROD48 в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
«Экологи оперативно отреагировали на поступивший сигнал о загрязнении реки Липовки в районе улицы Доватора. Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды выехал на место с областной экологической лабораторией для осмотра и отбора проб воды из водного объекта. По результатам исследований будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили GOROD48 в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Алоизий