Общество

29 минут назад

Областная экологическая лаборатория выехала для отбора проб воды в побелевшей Липовке

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#экология #природа
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Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды выехал на место с областной экологической лабораторией.

Сегодня мы сообщили, что река Липовка в Каменном логу в районе улицы Доватора побелела. На место уже выехали экологи.

«Экологи оперативно отреагировали на поступивший сигнал о загрязнении реки Липовки в районе улицы Доватора. Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды выехал на место с областной экологической лабораторией для осмотра и отбора проб воды из водного объекта. По результатам исследований будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили GOROD48 в пресс-службе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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#экология #природа
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Комментарии (1)

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Алоизий

19 минут назад
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