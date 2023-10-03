Общество
33 минуты назад
Источник «молочной реки» ищут в ливневой канализации
Обследуют около семи километров сетей ливневой канализации.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области продолжает выяснять, откуда в Липецке появились «молочные реки»: напомним, о том, что река Липовка в Каменном логу в районе улицы Доватора побелела, мы рассказали 22 сентября. От речки также исходило зловоние.
Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды и областная экологическая лаборатория в тот же день выехали для осмотра объекта и отбора проб воды в побелевшей Липовке.
«С 22 по 27 сентября управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с прокуратурой Советского района Липецка проведены обследования акватории реки Липовка. Специалистами областной экологической лаборатории отобраны пробы сточной и природной воды для лабораторного исследования. Результаты проведенных обследований переданы в прокуратуру для рассмотрения и принятия мер. О случившемся уведомлены органы местного самоуправления. Для решения проблемы сточных вод в Каменном Логу в районе улицы Московская требуется дополнительное время», — сообщает управление экологии.
Управление главного смотрителя проводит обследование сетей ливневой канализации. Но участок обследования достаточно большой по протяженности – около семи километров.
«Необходимые пробы отбираем постепенно, по мере готовности результатов будем перемещаться по сетям. Так действовать планируем до тех пор, пока не найдем источник загрязнения», — отметили в управлении главного смотрителя администрации Липецка.
Фото - t.me/ekonevidal
Государственный инспектор в сфере охраны окружающей среды и областная экологическая лаборатория в тот же день выехали для осмотра объекта и отбора проб воды в побелевшей Липовке.
«С 22 по 27 сентября управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с прокуратурой Советского района Липецка проведены обследования акватории реки Липовка. Специалистами областной экологической лаборатории отобраны пробы сточной и природной воды для лабораторного исследования. Результаты проведенных обследований переданы в прокуратуру для рассмотрения и принятия мер. О случившемся уведомлены органы местного самоуправления. Для решения проблемы сточных вод в Каменном Логу в районе улицы Московская требуется дополнительное время», — сообщает управление экологии.
Управление главного смотрителя проводит обследование сетей ливневой канализации. Но участок обследования достаточно большой по протяженности – около семи километров.
«Необходимые пробы отбираем постепенно, по мере готовности результатов будем перемещаться по сетям. Так действовать планируем до тех пор, пока не найдем источник загрязнения», — отметили в управлении главного смотрителя администрации Липецка.
Фото - t.me/ekonevidal
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