Происшествия
48 минут назад
В перевернувшемся «ВАЗе» погиб водитель
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В ДТП возле остановки «Улица Доватора» пострадали трое подростков.
30 сентября в Тербунском районе на дороге Тербуны– Набережное–Волово 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Мужчина погиб на месте.
1 октября в Липецке в 21:30 столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 35-летнего водителя и «Лада Калина» с 19-летним парнем за рулем.
фото - vk.com/rbairakaev
В результате ДТП водитель «Калины» и три его 17-летних пассажира получили различные травмы, и после оказания помощи были отпущены.
29 сентября в Липецке около 11:00 на улице Неделина автомобиль «Мицубиси» под управлением 36-летнего водителя сбил 21-летнего велосипедиста — последнего с госпитализировали с различными травмами.
29 сентября в 18:30 на улице Советской столкнулись 15-летний мотоциклист и автомобиль «Киа» под управлением 54-летнего мужчины. В результате подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
29 сентября в Липецке около 19:00 на улице Космонавтов автомобиль «Хендай» под управлением 37-летнего водителя сбил 13-летнего велосипедиста — подростка госпитализировали.
1 октября в Липецке в 21:30 столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 35-летнего водителя и «Лада Калина» с 19-летним парнем за рулем.
фото - vk.com/rbairakaev
В результате ДТП водитель «Калины» и три его 17-летних пассажира получили различные травмы, и после оказания помощи были отпущены.
29 сентября в Липецке около 11:00 на улице Неделина автомобиль «Мицубиси» под управлением 36-летнего водителя сбил 21-летнего велосипедиста — последнего с госпитализировали с различными травмами.
29 сентября в 18:30 на улице Советской столкнулись 15-летний мотоциклист и автомобиль «Киа» под управлением 54-летнего мужчины. В результате подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
29 сентября в Липецке около 19:00 на улице Космонавтов автомобиль «Хендай» под управлением 37-летнего водителя сбил 13-летнего велосипедиста — подростка госпитализировали.
1055