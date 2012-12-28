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Общество
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57 минут назад
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Отключать воду из-за порыва у молокозавода не будут
Утром на улицы Катукова прорвало водопровод диаметром 400 миллиметров. Как сообщили в компании «РВК-Липецк», ремонт пройдет без отключений жилых массивов.
«Выполнено переключение на сетях, что позволило полностью восстановить водоснабжение потребителей. Поврежденный участок трубы восстановят без ограничения подачи ресурса», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
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