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477
57 минут назад
1

Отключать воду из-за порыва у молокозавода не будут

Трубу диаметром 400 миллиметров «РВК-Липецк» пообещала залатать без отключения потребителей.

Утром на улицы Катукова прорвало водопровод диаметром 400 миллиметров. Как сообщили в компании «РВК-Липецк», ремонт пройдет без отключений жилых массивов.

«Выполнено переключение на сетях, что позволило полностью восстановить водоснабжение потребителей. Поврежденный участок трубы восстановят без ограничения подачи ресурса», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
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Ник
28 минут назад
Как это не будут, на Свиридова нет ни холодной ни горячей воды
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