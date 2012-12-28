+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Общество
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сегодня, 15:16
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Строительный мусор повезли в лес — экологи выяснят, кто
Областное министерство экологии проверяет жалобу жителей села.
Оказалось, что об э той свалке уже известно областному министерству природных ресурсов и экологии. Ведомство ведет проверку жалобы жителей села и обещает принять меры по ее результатам.
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