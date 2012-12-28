Областное министерство экологии проверяет жалобу жителей села.

Жители Желтых Песков обнаружили в своем лесу свалку строительного мусора. Куски бетона, кирпичи и обломки деревянных балок ссыпаны недалеко от Семеновского ручья —притока реки Воронеж.Оказалось, что об э той свалке уже известно областному министерству природных ресурсов и экологии. Ведомство ведет проверку жалобы жителей села и обещает принять меры по ее результатам.