+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
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54 минуты назад
В Сырском Руднике вместе с ангаром горел вагончик и капитальное строение
В Грязях у частного дома сгорела кровля.
На улице 18 Партсъезда в Грязях утром 27 мая сгорела кровля жилого дома.
Вечером сгорели жилые дома в селе Калабино Задонского района и селе Каликино Добровского округа.
Всего за сутки произошло 24 пожара, из которых шесть — палы сухой травы, и 13 — возгорания мусора.
Вчера в Грязях трава горела у пляжа рядом с общественным пространством.
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