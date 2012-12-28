+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
10
5 минут назад
Предприимчивый лебедянец собирал с земляков деньги на водительские права и исчезал
В числе пострадавших двое жителей Лебедянского района.
Пострадавший хотел получить права без сдачи экзамена и через знакомых вышел на обвиняемого. Тот взял за услуги 85 000 рублей и перестал отвечать на звонки.
Среди трех других пострадавших от действий афериста 46-летний житель района, заказавший права для сына — он потерял 32 тысячи рублей
Двое других отдали обвиняемому 570 000 и 40 000 рублей — им он обещал оказать разные услуги, заведомо зная, что их не выполнит.
1
0
0
0
0
Комментарии