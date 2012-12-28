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10
5 минут назад

Предприимчивый лебедянец собирал с земляков деньги на водительские права и исчезал

В числе пострадавших двое жителей Лебедянского района.

В марте этого года полицейские возбудили три уголовных дела в отношении 35-летнего жителя Лебедяни по обвинению в мошенничестве — он обещал землякам посредничество в получении водительских прав, и другие услуги, брал у них деньги и исчезал. Сегодня областное управление МВД сообщило о еще одной жертве афериста — 45-летнем жителе Лебедянского района.

Пострадавший хотел получить права без сдачи экзамена и через знакомых вышел на обвиняемого. Тот взял за услуги 85 000 рублей и перестал отвечать на звонки.

Среди трех других пострадавших от действий афериста 46-летний житель района, заказавший права для сына — он потерял 32 тысячи рублей

Двое других отдали обвиняемому 570 000 и 40 000 рублей — им он обещал оказать разные услуги, заведомо зная, что их не выполнит.
Мошенничество
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