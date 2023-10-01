Общество

сегодня, 12:55

Итоги недели: цены

5 256
#цены #дороже/дешевле
1
Итоги недели: цены

Золотые куры и быстро пустеющие полки.

После небольшого перерыва мы продолжаем сравнение цен в сетевых магазинах, дискаунтере и на рынке. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты. 

В начале сентября мы сравнивали, как изменились цены за лето, но тогда разница нас не так сильно удивила, как теперь — с начала сентября. Рванули вверх цены на кур, подсолнечное масло и бананы. 

Наша корзина дешевых продуктов выросла  в цене почти на 90 рублей.

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Корзина дорогих продуктов подорожала на 65 рублей. Причем подсолнечное масло, сахар, мука и рис подешевели. 

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В магазинах нас слегка напрягли пустые полки — те, где, судя по ценникам, должен лежать дешевый товар.  А еще  мы обратили внимание на «скидки». Судя по ценникам они были от 10% до трети стоимости товара. Правда, этих же продуктов, которые ранее стоили бы на треть дороже, мы припомнить так и не смогли.  

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В одном из магазинов с утра не нашли дешевый батон, видимо, его не завезли вовремя. Зато рядом лежала хрустящая французская булка, весом всего 100 граммов, но стоила она как социальный батон.   

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Мы снова заметили сливочное масло расфасованное в непривычный вес — 160 граммов, так что внимательнее читайте ценники и информацию на товарах. 

— Цены на хлеб, овощи, молоко не меняются. А куры уже золотыми стали! — возмутилась одна из покупательниц. При этом на вопрос, предпочитает она покупать дешевое или качественное, ответила — качественное. По ее мнению, за такими продуктами надо ходить на рынок.  

— Сколько стоит капуста? — Спросили мы на Центральном рынке.

— Цена договорная.

— ?

— Я смотрю на покупателя и называю цену. Если пенсионер — подешевле, если человек хорошо одет — подороже. От 40 до 60 рублей.

— Чаще по какой цене продаете?

— По 40 рублей.  

Ремонтантные малина и клубника на рынке еще есть, но уже немного. Продают по 350 рублей. Появилась ягода не массового спроса: клюква. На рынке ее продают по 500 рублей за килограмм, а в магазине рябину предлагают по 18 рублей 99 копеек за 100 граммов. 

Для любителей экзотики: на рынке можно купить клешню краба. 

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— Покупайте овощи с огорода — это последние. Через два месяца зима наступит! — рекламировал свой товар продавец.

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Действительно, на рынке продавцов, которые торгуют в местах, отведенных для продажи овощей и фруктов со своих огородов, все меньше. Думаем, уже есть смысл из сезонных продуктов исключить овощи. Свойских на рынке почти нет,  разве что один-два продавца торгуют остатками.

5 256
#цены #дороже/дешевле
1

Комментарии (5)

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коммунист

3 минуты назад
если нет денег на мясо, ливер жрите. А то вон они, автоматчики.
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Гость

8 минут назад
А кто-нибудь сможет ответить на вопрос, почему банка сайры стоила 80 рублей два года назад, а сейчас 250 в среднем? Нас перестали пускать в Тихий океан? Или сайра вымерла? Или что?
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капиталист

16 минут назад
если нет денег на хлеб ешьте прирожные
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Ромео78

24 минуты назад
Главное забыли, без чего это всё что вы перечислили не доставят на прилавки, бензин 92 на ЛТК стоит 58 р, неужели совсем управы нет? Где хвалёные надзорные органы?
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Z

33 минуты назад
Бензин забыли, Роснефть странно почти все заправки закрыла на ремонт , мысль одна чтобы не продавать дешёвый бензин, а гнать в три дорога за границу, за литр 92 просят уже 58 р на ЛТК это что за издевательство над народом? ФАС вообще работает или просто зарплату получает народную?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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