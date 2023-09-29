В Липецке побит температурный рекорд 49-летней давности

Сегодня самое жаркое 29 сентября в Липецке за 114 лет.

Конец бабьего лета в Липецке принес новый температурный рекорд: 29 сентября воздух в Липецке прогрелся до +24,5 градуса – этот показатель стал самым высоким для 29 сентября за 114-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Предыдущий рекорд принадлежал 1974 году, когда была зафиксирована температура +24 градуса ровно. Этот максимум продержался 49 лет.



