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вчера, 22:55

В Липецке побит температурный рекорд 49-летней давности

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#потепление #температурный рекорд
В Липецке побит температурный рекорд 49-летней давности

Сегодня самое жаркое 29 сентября в Липецке за 114 лет.

Конец бабьего лета в Липецке принес новый температурный рекорд: 29 сентября воздух в Липецке прогрелся до +24,5 градуса – этот показатель стал самым высоким для 29 сентября за 114-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Предыдущий рекорд принадлежал 1974 году, когда была зафиксирована температура +24 градуса ровно. Этот максимум продержался 49 лет. 

2 244
#потепление #температурный рекорд

Комментарии (2)

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ямщик, ты гонишь

24 минуты назад
В 2015 году в эти дни было +30.
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Ужас

вчера, 23:16
Красота, я бы хотел чтобы круглый год стояла такая погода и не холодно и не жарко, а именно комфортно!
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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