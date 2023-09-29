Общество

сегодня, 19:44

В шести местах Липецка можно набрать питьевой воды из цистерн «РВК»

10 801
#авария на сетях
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В шести местах Липецка можно набрать питьевой воды из цистерн «РВК»

Подвоз воды осуществляется в районы, со вчерашнего утра оставшиеся без воды из-за коммунальной аварии.

Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, с 19 часов компания «РВК-Липецк» организовала подвоз воды еще по трем адресам в те районы города, которые остались без этого ресурса из-за случившейся позавчера вечером аварии на магистральной сети на кольце Трубного завода.

Воду можно набрать из цистерн на улице Космонавтов, 96, Пришвина, 1, Московская, 9, Опытная, 13 и Гагарина, 159/2.

На каждой точке присутствуют представители департамента развития территорий и волонтеры, которые помогут доносить воду.

Медицинские учреждения обслуживаются вне очереди по первым заявкам. В них волонтеры привезли бутилированную воду.

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Фотографии предоставлены главой Липецка Евгенией Уваркиной 

По вопросам подвоза воды горожан просят обращаться по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»).

P.S. Между тем еще днем с полок магазинов в районах, где отключили воду, горожане смели всю бутилированную воду. 
10 801
#авария на сетях
1

Комментарии (10)

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Конь

7 минут назад
Пить хочу
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Гость

9 минут назад
На весь город 3 водовозки у рвк, это же позор, почему поливочные машины не задействовать, для тех. нужд, хоть руки помыть и туалет. Хотя по чистоте я думаю даже поливочные будут чище
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Где вода!

17 минут назад
Когда будет вода?
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да уж

20 минут назад
Гость, Доставку заказывать не пробовал?
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Гость

29 минут назад
И где эта вода в бутылях?
ответить

не-а чё

49 минут назад
Кент, Ещё свежи воспоминания,как по 800 домов сливали.
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ответка

50 минут назад
Nastay, Когда починят водопровод.
ответить

Кент

59 минут назад
Да уж, госпожа мэр, помните, что зимой ещё может внезапно выпасть снег
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Nastay

сегодня, 20:05
А вода в кране когда будет?
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Надежда

сегодня, 20:02
Вроде благое дело делают.Но почему в Липецке все превращается в апокалипсис? Если трубопровод прокладывают,то без воды всех оставят.Если мост ремонтируют,то на год гигантские пробки обеспечены.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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