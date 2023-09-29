Общество
сегодня, 19:44
В шести местах Липецка можно набрать питьевой воды из цистерн «РВК»
10 801
Подвоз воды осуществляется в районы, со вчерашнего утра оставшиеся без воды из-за коммунальной аварии.
Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, с 19 часов компания «РВК-Липецк» организовала подвоз воды еще по трем адресам в те районы города, которые остались без этого ресурса из-за случившейся позавчера вечером аварии на магистральной сети на кольце Трубного завода.
Воду можно набрать из цистерн на улице Космонавтов, 96, Пришвина, 1, Московская, 9, Опытная, 13 и Гагарина, 159/2.
На каждой точке присутствуют представители департамента развития территорий и волонтеры, которые помогут доносить воду.
Медицинские учреждения обслуживаются вне очереди по первым заявкам. В них волонтеры привезли бутилированную воду.
Фотографии предоставлены главой Липецка Евгенией Уваркиной
По вопросам подвоза воды горожан просят обращаться по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»).
P.S. Между тем еще днем с полок магазинов в районах, где отключили воду, горожане смели всю бутилированную воду.
Воду можно набрать из цистерн на улице Космонавтов, 96, Пришвина, 1, Московская, 9, Опытная, 13 и Гагарина, 159/2.
На каждой точке присутствуют представители департамента развития территорий и волонтеры, которые помогут доносить воду.
Медицинские учреждения обслуживаются вне очереди по первым заявкам. В них волонтеры привезли бутилированную воду.
Фотографии предоставлены главой Липецка Евгенией Уваркиной
По вопросам подвоза воды горожан просят обращаться по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»).
P.S. Между тем еще днем с полок магазинов в районах, где отключили воду, горожане смели всю бутилированную воду.
10 801
Конь
Гость
Где вода!
да уж
Гость
не-а чё
ответка
Кент
Nastay
Надежда